CorSport - La Fiorentina è l'occasione d'oro per Okafor e Jovic: tocca a loro non far rimpiangere i titolari

Al rientro dalla sosta il Milan si giocherà moltissimo in campionato, a San Siro, contro la Fiorentina. I rossoneri in campionato non possono più permettersi di perdere punti, specialmente quando nello stesso weekend giocheranno contro Inter e Juventus che necessariamente si toglieranno punti a vicenda. Senza Giroud e senza Leao, Pioli si affida alle seconde scelte che hanno una grossa occasione.

Come scrive stamattina il Corriere dello Sport la gara di sabato prossimo contro la Fiorentina è cruciale per il cammino del Milan. Davanti i rossoneri schiereranno, con ogni probabilità, sia Noah Okafor che Luka Jovic: il primo al posto di Leao e il secondo come vice Giroud. Per il momento il rendimento dei due nuovi acquisti rossoneri non è stato molto costante. Meglio sicuramente lo svizzero che, pur con un minutaggio non elevato, ha segnato due gol giocando da prima punta. Non si può dire lo stesso di Luka Jovic che non sta facendo nulla e non ha ancora tirato in porta nemmeno una volta da quando è arrivato in rossonero. Il Milan ha bisogno di vincere, anche per ragioni psicologiche, e non avrà i due uomini che costituiscono letteralmente il 50% dei gol del Diavolo. Okafor e Jovic devono dimostrare di valere il Milan proprio in queste partite.

La variabile impazzita, anche in fase di composizione dell'undici titolare, sarà Christian Pulisic. Per l'americano, così come Loftus, Kjaer e Calabria tra gli altri, ancora non è chiaro se recupererà già al 100% per la gara contro la Fiorentina. L'impegno di Champions successivo farà ragionare moltissimo Pioli che, dall'altra parte, non ha troppe alternative nel reparto offensivo. Se dovesse stare bene è ipotizzabile che Pulisic giochi sia in campionato che in Champions, togliendo la possibilità a uno tra Okafor e Jovic di mettersi in mostra dal primo minuto contro la Viola. La speranza è questa, dopo che il numero 11 rossonero ha deciso di rimanere a Milanello, saltando anche un paio di impegni importanti per la sua nazionale, quella degli Stati Uniti d'America.