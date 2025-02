CorSport - La scissione dei Fab 4: chi fuori tra Gimenez, Pulisic, Leao e Felix?

L'esperimento dei Fantastici 4 è fallito, almeno per il momento. Le partite nelle quali sono stati schierati tutti insieme non sono decisamente andate secondo le aspettative, anche perché in quelle circostanze il Milan non ha mai vinto.

Conceiçaio si è dunque ritrovato costretto a tornare sui propri passi, anche perché ostentare potrebbe portare a risultati ancora più negativi. Ed è per questo motivo che contro il Bologna ci potrebbe essere la scissione dei Fantastici 4, con uno tra Gimenez, Pulisic, Leao e Joao Felix che si siederà in panchina, diventando però così un'arma in più nel corso della partita a favore dell'allenatore portoghese.

Stando a quanto scritto questa mattina dai colleghi de Il Corriere dello Sport, gli unici certi di una maglia da titolare sono il messicano e l'americano, tra i migliori nelle ultime uscite. A giocarsi una maglia da titolare saranno dunque Joao Felix e Rafael Leao, con il 10 che tra i due sembrerebbe essere quello che potrà sedersi per la seconda volta nelle ultime 3 partite di campionato in panchina. Queste sono le sensazioni che trapelano da Milanello, ma l'impressione è Conceiçao prenderà una decisione solo dopo la rifinitura di oggi prima della partenza per Bologna.