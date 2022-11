CorSport - Leao cerca l'exploit prima di partire per il Qatar. E spunta il Real Madrid...

MilanNews.it

Manca solo una partita prima della pausa per il Mondiale in Qatar e Rafael Leao, sempre al centro delle chiacchiere specialmente per la questione rinnovo di contratto, vuole salutare il suo 2022 favoloso con una prestazione da ricordare con la Fiorentina. Nel mondo ideale si dovrebbero mettere da parte voci sul rinnovo, il desiderio del Mondiale e pensare solo a divertirsi a giocare a calcio: ciò che Rafa sembra amare maggiormente.

Fiorentina? Buone vibes

Come riporta questa mattina l'edizione del Corriere dello Sport, quando Leao vede il viola della Fiorentina, le cose si mettono sempre abbastanza bene per il portoghese e per il Milan. Il suo primo gol in rossonero arrivò proprio contro i toscani a San Siro in una serataccia da dimenticare: i rossoneri di Giampaolo persero malamente 1-3 e Leao fece intravedere tutte le sue qualità con una serpentina tutta velocità e tecnica. La seconda rete alla Fiorentina è più recente e ha un sapore molto più dolce. Era il maggio scorso e Leao raccoglieva il rinvio sballato di Terracciano, involandosi proprio in quella porta dove aveva segnato il suo primo gol un paio di anni prima. Gol a dieci minuti dalla fine in un match cruciale per lo scudetto che lanciò la squadra di Pioli verso il titolo. Insomma le premesse per chiudere bene questo 2022 e lanciarsi con ancor più convinzione verso il Mondiale, ci sono tutte. Specialmente dopo le ultime prestazioni in campionato che sono state un po' sottotono.

Spunta il Real

Intanto non smette di tenere banco il capitolo legato al rinnovo di Rafael Leao. L'obiettivo dichiarato dalla dirigenza rossonera, attraverso le parole dirette di Paolo Maldini, era quello di riuscire quantomeno a portarsi avanti nei discorsi con il giocatore prima dell'inizio delle ostilità in Qatar. Ora però il Mondiale è alle porte e non sembrano esserci stati rilevanti passi avanti nella trattativa tra il club rossonero e l'entourage del portoghese. Un prolungamento che fin da subito si è annunciato difficile, non tanto per le richieste del giocatore comunque alte a cui il Milan potrebbe anche venire incontro, ma a causa dell'intricata situazione legata alla multa che Leao deve pagare allo Sporting. Intanto il Corriere dello Sport riporta come nella giornata di ieri, oltre ai soliti club di Premier come il Chelsea interessati al giocatore, si sarebbe iscritto alla lista delle pretendenti anche il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Non una squadra qualunque.