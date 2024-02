CorSport - Leao ritrovato, ora guida il Milan. Chukwueze un mistero

Rafael Leao vive sulla fascia sinistra, su quella opposta invece c'è il terreno di caccia di Samuel Chukwueze che, a dirla tutta, quest'anno si è portato pochissime prede a casa. La parte finale della stagione rossonera passerà da questi due calciatori: sicuramente dalla condizione e dalle prestazioni di Leao, ago della bilancia rossonera; ma anche dalla capacità di Chukwueze di ritagliarsi finalmente uno spazio importante.

Rafa guida

Come scrive il Corriere dello Sport questa mattina, Rafael Leao è la guida del Milan. In questo finale di stagione dovrà fare la differenza se vorrà traghettare i rossoneri verso i propri obiettivi: secondo posto e sogno Europa League. Nelle ultime due settimane, dopo una stagione un po' a intermittenza, Rafa ha riacceso il turbo con costanza. Due gol tra andata e ritorno al Rennes e la perla contro l'Atalanta, hanno restituito al portoghese serenità anche in fase realizzativa. Ora questa va portata fino alla fine di quest'anno. Una stagione in cui Leao ha segnato meno, è vero - "solo" nove gol contro i quindici dell'anno scorso - ma in cui a ha servito di più con 7 assist complessivi. In un modo o nell'altro Leao è sempre determinante, anche quando attraversa dei periodi più bui che luminosi. Ed è per questo che il Milan vuole puntare su Rafa ancora per diversi anni e il prolungamento fino al 2028 di maggio, con tanto di clausola rescissoria a 175 milioni è lì a testimoniarlo.

Chukwueze mistero

Chi vive una situazione totalmente opposta è Samuel Chukwueze. Un vero e proprio oggetto misterioso fino a questo momento ma che dall'escalation di Leao in rossonero ha solo da imparare. Il nigeriano è stato uno dei migliori calciatori dell'ultima Liga con il Villarreal ma l'approccio con il calcio italiano è stato ben più difficile di quanto immaginato e sperato dal Milan. Complici anche dei guai fisici, Chukwueze non ha trovato continuità e non ha mai colto le occasioni che gli ha offerto Pioli da titolare (l'ultima a Monza). Arrivato come colpo più oneroso del mercato, a oggi ha segnato solo due gol in Champions mentre in campionato è ancora a secco. Serve un cambio di marcia importante in questi ultimi tre mesi per dimostrare a tutti che vale la maglia rossonera.