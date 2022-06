CorSport - Maldini in missione per Asensio. C'è il sì di Ancelotti

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Dopo qualche settimana, torna prepotentemente il nome di Marco Asensio per l'attacco del Milan. Il calciatore spagnolo in forza al Real Madrid non ha ancora rinnovato il suo contratto con i Campioni d'Europa che scade nel 2023 e ormai il tempo stringe. I blancos devono decidere in fretta se vendere il loro talento per ricavarne il più possibile, oppure accontentare le sue richieste. Il Milan rimane fortemente interessato.

La situazione

Come riporta questa mattina il Corriere dello Sport, le strade del Real Madrid e Asensio sembrano prendere due direzioni diverse. Non solo la questione contratto per il quale non si riesce ancora a trovare un accordo per il prolungamento, ma anche il poco minutaggio del giocatore. A pochi mesi dal Mondiale in Qatar, lo spagnolo - stabilmente all'interno delle gerarchie del Ct Luis Enrique - non vuole rischiare di rimanere beffato e vuole andare a giocare. Nel Real Madrid, Asensio ha ormai un ruolo da comprimario: quest'anno 19 presenze da titolare in Liga e solo due dal primo minuto nel corso della Champions League, poi vinta. Sul calciatore, oltre al Milan, ci sarebbe la Juventus e due club inglesi come Manchester United e Arsenal. Le due squadre italiane potrebbero essere avvantaggiate dalla partecipazione alla prossima Champions League, che potrebbe essere un fattore determinante nelle trattative col giocatore.

Maldini per il Theo-bis

Secondo le indiscrezioni ci sarebbe stata addirittura già una telefonata tra il direttore dell'area tecnica Paolo Maldini e l'allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti. L'ex tecnico rossonero avrebbe dato il suo ok al suo vecchio compagno e capitano per parlare con Asensio. Il dirigente rossonero sarebbe pronto a volare in Spagna a Maiorca, città di origine del giocatore, per provare a convincerlo a vestire la maglia rossonera nella prossima stagione, un po' come aveva fatto nell'estate 2019 con Theo Hernandez. Asensio è ufficialmente in vacanza dopo l'ultima partita della Spagna di ieri sera e chissà che non possa essere raggiunto da Maldini da qualche parte... Lo spagnolo sarebbe perfetto per quel miglioramento che il Milan cerca sulla fascia destra dopo una buona ma altalenante stagione della coppia Messias-Saelemaekers. Il Real, condizionato dalla scadenza, non potrà chiedere più di 30 milioni.