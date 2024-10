CorSport - Milan alla ricerca di un’alternativa a Fofana: più Cardoso di Ricci

vedi letture

In questo avvio di stagione, il Milan sta mostrando di avere alcune lacune nella rosa, in particolare in mezzo al campo dove manca una vera e propria alternativa a Youssouf Fofana. Per questo motivo, a gennaio i rossoneri potrebbero tornare sul mercato proprio per prendere un mediano con caratteristiche più difensive. I nomi che fa questa mattina il Corriere dello Sport sono due: Johnny Cardoso, centrocampista classe 2001 in forza al Betis Siviglia, e Samuele Ricci, regista classe 2001 del Torino e della Nazionale italiana. Entrambi sono due "vecchi" pupilli del dt milanista Geoffrey Moncada.

DOPPIO PASSAPORTO - Cardoso era finito nel mirino dei dirigenti del Diavolo già in estate quando non sembrava così certo l'arrivo dal Monaco di Fofana. Il centrocampista, che possiede la cittadinanza statunitense e quella italiana e di conseguenza potrebbe essere tesserato come comunitario (il Milan non ha più slot liberi per gli extra-comunitari), ha una valutazione di circa 20 milioni di euro e sarebbe utile per la squadra rossonera perchè già abituato a giocare in una mediana a due.

PISTA PIÙ COMPLICATA - L'altro pupillo di Moncada è Samuele Ricci, ma questa è sicuramente una pista un po' più complicata rispetto a quella che porta a Cardoso: prima di tutto perchè ha un costo più elevato (si parla di almeno 30 milioni di euro) e poi il Torino difficilmente cede i suoi gioielli durante il mercato di gennaio. Le sue ottime prestazioni sia in maglia granata che con quella dell'Italia hanno poi attirato anche l'attenzione di altri top club, tra cui anche il Manchester City di Pep Guardiola.