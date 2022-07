CorSport - Milan-De Ketelaere, fissata a martedì la deadline. Poi sarà piano B

MilanNews.it

Sembra non arrivare la fumata bianca sul fronte De Ketelaere. Come scrive il Corriere della Sera, c'è un po' di paura in casa Milan che la trattativa con il Bruges possa saltare. L’intenzione dei rossoneri era di sbloccare la situazione già nella giornata di ieri, ma il Bruges non si smuove dalle sue richieste di 35 milioni.



L'attesa

Maldini e Massara sono convinti di aver fatto il possibile e che non si andrà oltre ai 32 milioni, bonus compresi, offerti per portare a casa il gioiellino belga. La distanza non è tanta, ma il Bruges non ha bisogno di cessioni. I rossoneri, comunque, hanno fissato una deadline, ovvero di aspettare fino alla tarda mattina di martedì.

Il piano B

Se entro martedì il Milan non avrà risposte dal Bruges, i rossoneri viveranno sul piano B. Tra i nomi per il piano B domina quello di Hakim Ziyech, esterno del Chelsea fuori dal progetto Tuchel, con il quale i rossoneri hanno già avuto a che fare nella passata estate. Rimangono in piedi anche due nomi che arrivano dall'Italia: Zaniolo e Berardi.