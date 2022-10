CorSport - Milan, gli ottavi di finale obiettivo anche economico: aiuto per i rinnovi di Leao e Bennacer

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

La crescita del Milan negli ultimi anni, più o meno da quando è arrivato Stefano Pioli sulla panchina rossonera, è sotto gli occhi di tutti. Il club di via Aldo Rossi è tornato in Champions dopo 7 anni di assenza e in campionato ha ottenuto un secondo e un primo posto. Se in Italia la squadra di Pioli occupa stabilmente le posizioni ad alta quota, l'ultimo step è riuscire ad affermarsi anche in Europa. La vittoria di Zagabria ha dato tanto ma ora serve completare l'opera con il Salisburgo.

Ottavi, obiettivo sportivo

Come riporta questa mattina l'edizione del Corriere dello Sport, la vittoria netta e schiacciante contro la Dinamo Zagabria ha dato nuove certezze a una squadra che dopo il doppio confronto negativo con il Chelsea era stata messa in discussione e si era messa in discussione per il proprio rendimento europeo. Il Milan non ha solo vinto rilanciandosi nel gruppo E e garantendosi la possibilità di due risultati su tre nell'ultima sfida contro il Salisburgo, ma ha anche convinto andando a segnare quattro gol: avvenimento che non succedeva in una vittoria di Champions League dal lontano 2005 contro il Fenerbahce. Ora i rossoneri si ritrovano con il destino nelle proprie mani: mercoledì prossimo, a San Siro, 75mila tifosi verranno a sostenere la squadra per riuscire a raggiungere gli ottavi di finale di Champions per la prima volta dopo 9 anni. Contro il Salisburgo basta un punto ma Pioli ha già confermato che la squadra scenderà in campo per fare la partita.

Ottavi, obiettivo economico

Il raggiungimento degli ottavi di finale non sarebbe per il Milan un vanto puramente sportivo ma garantirebbe al club una serie di importanti entrate economiche. Prima ancora della svolta portata da Stefano Pioli, la storia recente rossonera ha cominciato a svoltare quando in via Aldo Rossi si sono insediati gli uomini del fondo Elliott che, in quattro anni, hanno risanato i conti del club di pari passo con il ritorno ai livelli sportivi top del club. Ora anche alla dirigenza, da settembre passata sotto il controllo di RedBird, ha bisogno che ci siano entrare significative grazie al percorso europeo della squadra per continuare il circolo virtuoso avviato più di quattro anni fa. Se il Milan riuscisse a centrare gli ottavi di finale, la disponibilità finanziaria aumenterebbe e permetterebbe anche una maggior forza economica per quanto riguarda gli importanti rinnovi che Maldini e Massara devono fronteggiare: Leao e Bennacer su tutti.