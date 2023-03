CorSport - Milan, in Europa si sogna ma il posto Champions in campionato è a rischio

E' bastata una sconfitta a Firenze, dopo quattro vittorie consecutive, a far ripiombare il Milan al centro di dubbi e incertezze in una stagione che ci si aspettava sarebbe stata molto diversa. A non convincere è stato soprattutto il modo in cui i rossoneri hanno perso contro la Fiorentina: sono apparsi svagati come successo anche in altri momenti della stagione. Ora il Diavolo è davanti a un bivio: sogna un percorso miracoloso in Champions ma rischia il posto per la qualificazione europea in campionato.

Come fa puntualmente questa mattina il Corriere dello Sport il Milan, a oggi, si ritrova con 8 punti in meno rispetto alla passata stagione: oggi i rossoneri sono quinti - e dunque virtualmente fuori dalla prossima Champions League - mentre l'anno scorso dopo 25 giornate guardavano tutti dall'alto. Ciò che ha preoccupato al Franchi è stato l'atteggiamento della squadra che, non per la prima volta quest'anno, è apparsa poco concentrata e a tratti disunita. Spesso l'anno scorso, ma anche nella prima parte di questa stagione, i rossoneri si erano fatti apprezzare per l'unità e il sacrificio che mettevano in campo fino all'ultimo secondo e che gli ha permesso di portare a casa punti preziosissimi per la vittoria dello Scudetto. Quest'anno invece è tutta un'altra musica. Non è un caso che il Milan abbia trovato solo un filotto di quattro vittorie in campionto quest'anno, a ottobre, e nulla più. C'è poca continuità.

Champions: in gioco ma a rischio

Questo rendimento molto altalenante, specialmente oggi in cui pareva che il Milan fosse uscito dalle sabbie mobili di inizio anno, mette in discussione fortemente un obiettivo che non sembrava neanche lontanamente discutibile a inizio anno: la qualificazione alla prossima Champions League. I rossoneri, come detto, oggi sarebbero fuori dall'Europa che conta per la prossima stagione: nulla di perduto, ovviamente, mancano 13 giornate e i punti di distanza dall'Inter secondo sono appena tre. Certo è che le pretendenti sono tante e più si rimane insieme, più a fine campionato le sfide saranno pesantissime. In tutto questo il Milan dovrà ripartire questa settimana proprio dalla Champions League. Mercoledì la trasferta a Londra contro il Tottenham e con il vantaggio dell'1-0 dell'andata. Proprio come in campionato le aspettative non erano queste, in negativo, in Champions il Milan potrebbe andare oltre le previsioni centrando i quarti di finale. Serve però un altro spirito.