CorSport - Milan: nuova veste e antico difetto, ma la reazione è da big

Ieri sera a San Siro il Milan se l'è vista particolarmente brutta, anche perché c'era il rischio di iniziare la nuova stagione con il piede decisamente sbagliato. Il Torino ha per buoni 60' condotto meritatamente la partita, portandosi avanti per 2 reti a 0 salvo poi partire l'esperienza della formazione rossonera e l'ingresso in campo di quelli che saranno alcuni dei titolari di questo Milan, Theo Hernandez e Alvaro Morata su tutti.

Alla fine Paulo Fonseca l'ha spuntata, ma la partita contro il Torino ha lasciato alcuni spunti di riflessioni che non devono essere in alcun modo sorvolati, anzi, devono essere approfonditi e lavorati.

ANTICO DIFETTO - Si sperava di poter vedere già da ieri contro il Torino la mano di Paulo Fonseca, e invece il nuovo Milan si è presentato con lo stesso grande difetto della squadra di Pioli, ovvero la fase difensiva. Scrive il Corriere dello Sport che forse l'allenatore portoghese l'ha accentuato errando in alcune scelte della formazione, perché "se la sua idea è quella di schierare Pulisic trequartista centrale, cosi da poter inserire Chukwueze a destra, è difficile che possano bastare Bennacer e Loftus-Cheek a proteggere la difesa". Vero che in mezzo al campo ci sarà presto Fofana, con Pavlovic ed Emerson Royal che saranno anche loro presto in grado di giocare, ma il dubbio è che i nuovi possano non bastare, soprattutto se l'impostazione rimane questa e i quattro davanti, una volta perso il pallone, non rientrano quasi mai.

REAZIONE DA BIG - L'impressione è che questo Milan debba ancora completamente staccarsi dal passato, nella cattiva e buona sorte. Perché se da un lato l'antico difetto della difesa persiste ancora, dall'altro c'è quella cosa che spesso nella scorsa stagione è servito per vincere le partite: il carattere. Sì, perché nonostante una prestazione decisamente al di sotto delle aspettative, il Milan di Paulo Fonseca ha avuto una reazione da big ribaltando una partita che fino all'85' sembrava persa.