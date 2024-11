CorSport - Non si può essere soddisfatti dopo lo Slovan. Ibra possibilista sul mercato

La gara di ieri sera contro lo Slovan Bratislava si è rivelata una vittoria importante per il Milan: i rossoneri con questi tre punti si mettono in ottima posizione per poter concludere tra le prime otto. Il problema è il come è arrivata questa vittoria: la squadra di Fonseca è andata in difficoltà anche con la Cenerentola della league phase di Champions League. C'è un problema strutturale e il mercato potrebbe essere d'aiuto anche se ancora non è chiaro se il club interverrà o meno a gennaio.

Insoddisfazione

Oggi il Corriere dello Sport riporta le reazioni a caldo dei protagonisti rossoneri dopo la vittoria per 3-2 in Slovacchia. La gioia c'era ma contenuta perché consapevoli che si poteva fare di più, specialmente considerando che in questa nuova Champions - nella prima fase - la differenza reti conta moltissimo. E dunque Rafa Leao, mattatore dalla panchina ed MVP per la UEFA, ha mostrato la sua insoddisfazione: "Dobbiamo essere più cattivi, in queste competizioni devi entrare in campo e far vedere agli avversari, dall’inizio alla fine, che sei lì per vincere". Gli ha fatto eco l'altro trascinatore rossonero, Christian Pulisic che ha dichiarato: "Chiaro che vogliamo giocare un po’ meglio. Dobbiamo fare più gol e difendere meglio, dobbiamo migliorare". Anche Paulo Fonseca si è mostrato interdetto per la prova difensiva e ha tentato si spiegarsela così: "È una questione di lettura, non di atteggiamento". La consapevolezza pare esserci, ora servono delle soluzioni concrete e sostenibili sennò il Milan sarà sempre una montagna russa.

Mercato? Vedremo...

Nel pre gara c'erano state altre parole, su un tema che potrebbe essere correlato: il calciomercato. A intervenire sull'argomento, incalzato da Sky Sport, è stato il Senior Advisor rossonero Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese alla domanda precisa, ha risposto così: "Poi vediamo da oggi al mercato cosa succederà. Siamo sempre con l’occhio aperto per vedere se portare a Milano qualcosa, siamo sempre in dialogo con il nostro tecnico per vedere se c’è qualcosa che serve o non serve". Impossibile capire se il club ha in mente di fare qualcosa, anche se dalle dichiarazioni dello svedese si intravede una possibilità. Servirebbero rinforzi specialmente a centrocampo ma da quel punto di vista il fatto che Ibra abbia parlato molto del ritorno di Ismael Bennacer fa pensare che si crede molto nel rientro al 100% dell'algerino.