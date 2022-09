CorSport - Nuove leve a Marassi: Origi e Dest scaldano il motore

MilanNews.it

Con un calendario così fitto c'era da aspettarsi un massiccio turnover durante le varie partite della stagione. Sarà così anche per il Milan che dopo aver affrontato derby e Champions League con i giocatori considerati titolari, è pronto a mandare in campo qualche giocatore che fino a questo momento ha avuto poco spazio o è appena arrivato. A Marassi, contro la Samp, potrebbe essere l'ora di Divock Origi e Sergino Dest.

Esordio da titolare

Come riporta questa mattina Tuttosport, Olivier Giroud ha bisogno di respirare. Il bomber francese ha giocato quattro partite dal primo minuto in due settimane, non tradendo sicuramente le aspettative con Bologna e Inter ma risultando un po' sulle gambe negli infrasettimanali con Sassuolo e Salisburgo. Ecco perchè in vista della sfida di sabato sera di Genova contro la Sampdoria, Stefano Pioli sembra essere intenzionato a mandare in campo dal primo minuto Origi. L'attaccante belga non ha ancora trovato la forma e la condizione migliore in questa stagione, essendo arrivato con un acciacco fisico da Liverpool. Ciononostante nelle ultime uscite, a cui ha partecipato sempre da subentrato, Divock ha fatto vedere più gamba e anche qualche spunto. Contro la Samp a Marassi sarà probabilmente il suo esordio da titolare con la maglia del Milan. Quale attaccante esordì a Marassi con la Sampdoria? Proprio Giroud: di buon auspicio.

L'ultimo arrivato

Con la Sampdoria potrebbe essere serata da esordi dal primo minuto. Infatti anche Sergino Dest sarebbe pronto a giocare da titolare sulla fascia destra, concedendo un turno di riposo al capitano Calabria. Arrivato con i gradi di ultimo arrivato, Dest lo è solo formalmente: nonostante la giovane età, l'americano è un giocatore di grande talento e con molta esperienza alle spalle che può dare il suo contributo dal giorno zero. Non è un caso che sia stato inserito in lista Champions e non è un caso che sia già stato schierato nel corso della partita di Salisburgo. Differenze grandi con gli altri nuovi arrivati che, invece, hanno bisogno di maggiore tempo per ambientarsi. Per Thiaw, Vranckx ma anche per Adli, comunque, lo spazio sarà concesso soprattutto in campionato, specialmente dopo che sono stati tagliati fuori dalle partite europee, almeno per questa prima parte di stagione.