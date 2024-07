CorSport - Occasione Morata: clausola ok, ostacolo ingaggio. Alvaro decide dopo l'Europeo

Nella giornata di oggi si giocano i primi due quarti di finale di Euro 2024 e ci sarà da spellarsi le mani. In particolare, alle ore 18, i padroni di casa della Germania sfideranno la Spagna che sembra a oggi la grande favorita. Le Furie Rosse in attacco sono guidate dal capitano Alvaro Morata, al momento concentratissimo sulla competizione ma che dopo che sarà conclusa dovrà scegliere cosa fare del suo futuro. E tra il ventaglio di possibilità a disposizione del centravanti spagnolo è spuntato (di nuovo) il Milan.

Occasione

Il profilo di Alvaro Morata è uno di quelli che il Milan ha seguito già diverse volte in passato, l'ultima l'estate scorsa quando i rossoneri si erano interessati allo spagnolo prima che questo accettasse il rinnovo con l'Atletico Madrid. Oggi però la situazione potrebbe essere diversa e il centravanti di Madrid potrebbe essere davvero un'occasione per il club rossonero. Come sottolinea questa mattina il Corriere dello Sport (ma non solo) da via Aldo Rossi stanno pensando seriamente di pagare la clausola rescissoria dal valore di 13 milioni. Considerando l'esperienza dell'attaccante, a livello generale e nel campionato italiano, è davvero una ghiotta opportunità anche sotto il profilo economico. Sicuramente Morata non è più giovanissimo ma ha ancora diversi anni davanti a lui e sta dimostrando di poter ancora fare la differenza ad alti livelli. Un'operazione che viene definita nell'indiscrezione di questa mattina come "difficile, ma non impossibile".

La difficoltà

E dunque qual è la parte difficile? Come spesso accade in queste trattative, per il Milan ci sarà da lavorare sull'ingaggio. Morata è un attaccante che ha uno stipendio abbastanza elevato e chiede oltre sei milioni di euro. La dirigenza si metterà al lavoro per limare queste pretese. Prima però bisognerà strappare il sì di Alvaro che, per il momento, è totalmente concentrato sull'Europeo e deciderà al termine della rassegna continentale. Nonostante il torneo con la Spagna, negli ultimi giorni Morata ha avuto modo di rifiutare offerte faraoniche dall'Arabia Saudita e soprattutto di fare un post social in cui giurava fedeltà all'Atletico: "Resto all’Atletico finché non vinco". Quest'ultimo messaggio era però un riferimento alle voci su un possibile approdo nel mondo arabo. L'interesse rossonero potrebbe cambiare il pensiero dello spagnolo sul suo trasferimento. Con Zirkzee che rimane la prima opzione ma che non si sblocca, Morata emerge come valida alternativa.