CorSport - Oggi è il giorno di Malick Thiaw: visite e firma per cinque anni. I dettagli

Dopo diverse settimane, finalmente il Milan ha il suo nuovo difensore centrale e lo prenderà a titolo definitivo. Nel pomeriggio di ieri è sbarcato a Linate, direttamente dalla Germania, il difensore 21enne Malick Thiaw, in arrivo dallo Schalke 04. Un rinforzo che va a puntellare la rosa in difesa che per far fronte al tour de force che inizierà da domani ha bisogno di diversi uomini a disposizione.

L'identikit

Come riporta oggi il Corriere dello Sport, Thiaw è un giocatore dalla fisicità importante: 194 centimetri usati in uno stile di gioco aggressivo. Quello che non gli manca, però, è anche una buona tecnica in fase di impostazione tanto che in passato ha giocato anche come mediano di centrocampo. Un talento della Germania come dimostrano le convocazioni in pianta stabile nella under 21 tedesca. Con la squadra di Gelsenkirchen, Thiaw ha collezionato 61 presenze tra A e B. Malick arriva al Milan come rinforzo di un reparto che ha già i suoi titolari ma ha bisogno di rotazioni, soprattutto adesso che si giocherà ogni 3 giorni. Un calciatore dal grande potenziale che Stefano Pioli può modellare e far crescere come accaduto con altri in passato.

I dettagli

Thiaw arriva a Milano dopo essere stato ricercato dai rossoneri già nel mercato di gennaio, quando le richieste dello Schalke erano stati ritenute troppo alte. Quest'estate la trattativa è stata abbastanza veloce e il club rossonero corrisponderà una cifra di 6 milioni di euro al club tedesco per assicurarsi le prestazioni del giovane talento difensivo. Dopo essere arrivato ieri in hotel, questa mattina, alle ore 9, Thiaw è atteso alla clinica Madonnina per le consuete visite mediche di rito che daranno il via ufficiale alla sua esperienza in rossonero. A seguire l'idoneità e, per concludere, il calciatore raggiungerà Casa Milan per apporre la sua firma sul contratto di 5 anni. Potrete seguire la giornata di Malick Thiaw nella live dedicata dalla redazione di MilanNews.it.