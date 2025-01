CorSport - Ora Conceiçao può pensare (anche) al mercato: Ibra ha promesso movimenti

Il Milan ha archiviato una delle settimane più folli della sua storia recente, iniziata con un esonero e terminata con un trofeo alzato al cielo. Grande merito va dato ovviamente a Sergio Conceiçao che è arrivato e si è concentrato e focalizzato solamente sull'obiettivo di fare il meglio possibile in Supercoppa a Riyad, risucendoci come forse neanche lui avrebbe mai immaginato. Ora bisogna dare seguito, con l'aiuto anche del calciomercato.

Ora si può pensare

Il tecnico rossonero, quando si era presentato in conferenza stampa a Milanello il giorno dopo il suo arrivo, aveva dichiarato che aveva bisogno di conoscere la squadra e ambientarsi prima di poter parlare di mercato. Si può dire che l'ambientamento è andato oltre ogni più rosea aspettativa e adesso che ci si ributta sul campionato e il mese di gennaio inizia a scorrere via, come sottolinea il Corriere dello Sport, tecnico e dirigenza potranno incontrarsi per parlare delle strategie. Conceicao avrà un ruolo di primo piano sulla scelta dei giocatori e qualche mossa sarà sicuramente fatta, come promesso da Ibrahimovic prima della finale: "Stiamo valutando situazioni di mercato, stiamo discutendo varie situazioni. Qualcosa succederà”. Intanto l'effetto Conceicao ha di fatto già bloccato Tomori a Milano.

Tanti nomi

Al momento la miccia che potrebbe far esplodere il mercato rossonero è la possibile partenza di Noah Okafor. Lo svizzero, troppo discontinuo nel rendimento anche per colpa di tanti problemi fisici, è cercato con insistenza dal Lipsia che tratta per portarlo in Germania con un prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni: se il Milan riuscisse a incassare più di 11 milioni sarebbe plusvalenza. Al suo posto prende quota l'ipotesi Marcus Rashford che il Machester United ha messo in vendita, anche lui in prestito: c'è da capire come dividersi il pagamento dello stipendio che sarebbe solamente di sei mensilità e da spartire in due. A centrocampo rimane attiva la pista Samuele Ricci: il calciatore ha rinnovato fino al 2028 ma sembra più un'operazione in vista di una cessione futura. Il prezzo di 25 milioni è invitante.