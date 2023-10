CorSport - Ora sta a Pioli: servono alternative al piano gara. Kalulu favorito accanto a Tomori

vedi letture

La settimana di ferro del Milan si sta per concludere. Erano sette giorni temutissimi e si sono rivelati fin qui disastrosi per i rossoneri che hanno prima perso con la Juventus, replicando poi la sconfitta contro il Psg tre giorni più tardi in Champions. Domani l'ostacolo sarà un Napoli in crescita nel suo fortino del Maradona. Un'occasione di ripartire per il Diavolo e per Stefano Pioli.

Soluzioni alternative

Quello che il Corriere dello Sport mette in evidenza questa mattina, è l'esigenza in casa rossonera, di trovare schemi alternativi al piano di gioco predefinito che Pioli ha introdotto dall'inizio del ritiro estivo. Nonostante risultati molto differenti, le tre sconfitte stagionali del Milan hanno tutte delle caratteristiche in comune. Sono arrivate tutte negli scontri diretti, con squadre rivali per lo scudetto (Inter, Juventus) o per il passaggio del turno in Champions (Psg); tutte sono arrivate seguendo lo stesso canovaccio. Un atteggiamento difensivo rossonero troppo aggressivo che ha lasciato spesso e volentieri gli avversari in campo libero uno contro uno contro i difensori del Milan. Sia dopo il 5-1 nel derby che dopo la sconfitta contro la Juve, Pioli ha deciso di non snaturare la sua idea e i risultati sono stati quelli che sono stati contro il Psg. Contro il Napoli c'è l'occasione - incassata la fiducia della società - di mettere sul campo un Milan più maturo e che sappia scegliere vie alternative per provare a contrastare squadre veloci e in grado di riaprtire in modo mortifero. Caratteristica che, guarda caso, calza a pennello anche con il Napoli.

Fiducia a Kalulu

I rossoneri si presenteranno al Maradona senza Malick Thiaw che è stato, con Tomori, il difensore centrale titolare del Diavolo in questo avvio di stagione. L'ultima settimana per il tedesco è stata un incubo e il rosso guadagnato contro la Juve lo taglia fuori dal big match di Napoli. Per sostituirlo, Pioli pensa soprattutto a Pierre Kalulu. Il francese è rientrato nei ranghi proprio la settimana scorsa nella sfida contro i bianconeri, dopo un periodo di circa un mese in cui era infortunato, e sarebbe pronto per ritrovare la titolarità. Il duello per il posto dal primo minuto è con Simon Kjaer che, pochi mesi fa, fu determinante nel passaggio del turno in Champions contro il Napoli. Ma era un Milan che aveva impostato un piano gara prettamente difensivo e un Napoli che piantava le tende nella metà campo avversaria. Oggi quelle due squadre non esistono più: o meglio, lato Milan non si è più visto un atteggiamento come quello di aprile al Maradona e chissà che non si possa rispolverare proprio in occasione del big match di domani sera, alla luce degli ultimi risultati.