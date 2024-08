CorSport - Ora tocca al centrocampo: Cardoso e Koné alternative. Bisogna anche cedere

Anche il Milan non si nasconde più: per completare la campagna acquisti di rinforzo, ora serve un centrocampista. Lo ha di fatto ammesso Zlatan Ibrahimovic ieri a margine della conferenza stampa di presentazione di Emerson Royal e successivamente lo ha confermato anche Paulo Fonseca che ha fatto chiarezza sul nome, anche se era già noto ufficiosamente: Youssouf Fofana.

Alternative

Come ricorda questa mattina il Corriere dello Sport, il Milan continua a mantenere Fofana in cima alla lista delle priorità. E la cortesia è reciproca: da tempo il francese ha informato il Monaco di voler vestire il rossonero, tanto che ha chiesto di allenarsi a parte e di non giocare l'amichevole con il Barcellona. Tutto per forzare la mano con il club monegasco che inizialmente chiedeva 35 milioni e che adesso sta iniziando a pensare di scendere un po': o vengono incontro al Milan che offre 20 milioni oppure rischiano di perdere a zero il giocatore. Nell'attesa da via Aldo Rossi non hanno fretta ma hanno già individuato i piani alternativi. Il primo è l'americano con passaporto italiano Johnny Cardoso che gioca nel Betis Siviglia: gli spagnoli chiedono 20-25 milioni. Si segue anche Emmanuel Koné, da tempo nei radar rossoneri: il 23enne francese fresco argento olimpico è in uscita dal Borussia Moenchengladbach e sarebbe la pista favorita da Moncada.

Sfoltimento

Il CorSport indica anche Adrien Rabiot come obiettivo del mercato rossonero: ma dopo l'offerta a cavallo tra giugno e luglio che non aveva avuto riscontri positivi, i rossoneri si sono sfilati anche se continuano a monitorare la situazione, se non altro perché l'ex Juventus rimane senza squadra. In tutto questo nelle ultime due settimane, sarà necessario sfoltire la rosa. Nelle ultime ore alla lista dei partenti si è aggiunto Pierre Kalulu e il francese sembra essere il primo destinato a salutare la compagnia, direzione Juventus. A centrocampo molti sono in bilico, a partire da Yacine Adli e Ismael Bennacer che di fronte a un'offerta giusta potrebbero partire. Stesso discorso vale per Malick Thiaw anche se adesso, con l'addio di Kalulu, diventerebbe più difficile trovare un sostituto. Infine ci sono i due esuberi per eccellenza: da una parte Divock Origi e dall'altra Fodè Ballo-Tourè.