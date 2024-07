CorSport - Pavlovic c'è, ora tocca ad Emerson Royal in attesa di Fofana e Samardzic

Il Milan si appresta a completare il suo progetto in questo calciomercato. Con l'imminente arrivo ed ufficialità di Strahinja Pavlovic, infatti, la dirigenza rossonera vuole regalare a Paulo Fonseca almeno altri tre rinforzi, due necessari, che rispondono al nome di Emerson Royal, Youssouf Fofana e Lazar Samardzic.

ORA TOCCA AD EMERSON ROYAL - Dopo Pavlovic, l'altro acquisto in ordine cronologico del Milan in questo calciomercato dovrebbe essere Emerson Royal. Stando infatti a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, complice l'infortunio di Alessandro Florenzi, la dirigenza rossonera avrebbe intensificato i contatti con il Tottenham per definire una volta e per tutte il trasferimento in rossonero del terzino brasiliano. Come per Pavlovic, anche in questo caso la volontà del giocatore è risultata essere decisiva, anche perché l'ex Barcellona starebbe spingendo tanto per trasfirsi in Serie A, campionato che ritiene l'ideale per rilanciarsi una volta e per tutte. Da capire adesso a che cifre dovrebbe chiudersi l'operazione, ma secondo il quotidiano l'ultima offerta del Milan da 15 milioni di euro più bonus per Royal potrebbe essere accettata dal Tottenham.

CONTINUA IL PRESSING PER FOFANA - Youssouf Fofana è il calciatore che serve per completare il progetto del Milan. Paulo Fonseca vuole un giocatore con le qualità del francese, motivo per il quale la dirigenza rossonera sarebbe in pressing per accontentare le richieste del suo allenatore. La distanza fra il Diavolo ed il Monaco resta però ancora importante, anche perché dalle parti di Via Aldo non avrebbero intenzione di spingersi oltre i 17 milioni di euro per Fofana, quando invece il club monegasco continua a chiederne praticamente quasi il doppio, ovvero 35.

SAMARDZIC: NON C'È FRETTA - Altro obiettivo del Milan in questo calciomercato è Lazar Samardzic, ma il fantasista dell'Udinese al momento non rappresenterebbe essere una priorità della dirigenza rossonera, che comunque tiene vivi i contatti sia con il papà/agente che con l'Udinese, chiaro però nella sua posizione: non c'è alcuna necessità di vedere il serbo.