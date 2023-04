CorSport - Pioli a Roma con i titolarissimi, Giroud compreso

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il weekend che il Milan si appresta a vivere potrebbe rivelarsi uno dei più cruciali di tutta la stagione. I rossoneri domani alle 18 faranno visita alla Roma diretta concorrente per un posto nella prossima Champions League e a pari punti in classifica. Stefano Pioli si affiderà ai titolarissimi: tra questi ci sarà anche il ritorno di Olivier Giroud.

Tabella di marcia

Come scrive questa mattina il Corriere dello Sport, lo staff tecnico rossonero, dopo la felice trasferta europea di Napoli, ha voluto centellinare Giroud, il suo attaccante più prezioso. Per il francese è stato preparato un programma di recupero in modo tale da farlo tornare a disposizione per la cruciale gara dell'Olimpico, dopo aver smaltito la contusione al polpaccio. La tabella di marcia pensata da Pioli e il suo staff prevedeva il riposo totale con il Lecce e poi un rientro graduale in gruppo: dopo un paio di sessioni personalizzate, Giroud è tornato ieri in gruppo e oggi dovrebbe fare lo stesso. Il Milan non può fare a meno del suo unico attaccante affidabile della stagione, numeri alla mano: Origi e Rebic sono fermi a due e tre reti rispettivamente, troppo poco. Inoltre Olivier garantisce un'esperienza importante oltre che un grande feeling con il gol nelle partite che pesano.

Titolarissimi

Giroud, tra l'altro, ha già fatto male alla Roma nella scorsa stagione quando il Milan vinse a San Siro per 3-1 nel mese di gennaio. Domani c'è l'occasione per ripetersi. Il francese sarà supportato dai soliti Leao e Brahim sulle fasce mentre Ismael Bennacer, come nelle tre sfide contro il Napoli, agirà da trequartista. Di conseguenza, anche vista l'assenza di Pobega, i due mediani saranno Tonali e Krunic. Dietro, nella linea a quattro, tornerà dopo la squalifica il capitano Calabria: insieme a lui ci saranno Theo a sinistra e la coppia Kjaer-Tomori al centro anche se Kalulu potrebbe insidiare il danese fino all'ultimo. In porta, non c'è bisogno di dirlo, Mike Maignan. Dunque la squadra che per tre volte ha segnato al Napoli e che per tre volte con i partenopei non è uscita sconfitta: altro sintomo che la sfida di Roma è un crocevia fondamentale.