CorSport - Prima Walker, poi Royal e Pavlovic per arrivare a Gimenez. Milan, un piano del Diavolo

vedi letture

Il Milan in questo calciomercato cercherà di rimediare alle lacune della formazione di Sergio Conceiçao, quasi ad ammettere che quanto fatto in estate non è stato alla fine sufficiente. L'intenzione è quella di mettere a disposizione dell'allenatore portoghese non solo un giocatore di qualità ed esperienza internazionale come Kyle Walker, che all'interno di uno spogliatoio come quello rossonero può sempre fare comodo, ma anche un attaccante che possa andare a risolvere il problema dei gol che sta avendo in questa stagione il Diavolo.

Il nome in cima alla lista dei desideri della dirigenza rossonera è quello di Santiago Gimenez, messicano, classe 2001, per il quale il Feneyenoord chiede almeno 40 milioni di euro.

MILAN: LE CESSIONI PER ARRIVARE A GIMENEZ - Santiago Gimenez convince tutti dalle parti di Casa Milan, ed è per questo che il gruppo di lavoro rossonero potrebbe anticipare a questo inverno un investimento previsto per la prossima estate. 40 milioni sono però tanti soldi, motivo per il quale il Milan starebbe studiando un piano per arrivare all'attaccante messicano scrive questa mattina Il Corriere dello Sport.

L'idea è quella di cedere Emerson Royal, Strahinja Pavlovic, Noah Okafor e Luka Jovic per racimolare il tesoretto da reinvestire poi in Gimenez. Per il terzino brasiliano si parla di Galatasaray e Premier League, mentre per il centrale serbo, per il quale il Milan chiede 20 milioni di euro, è stato registrato l'interesse del Fenerbahce di Mourinho.

WALKER: I DETTAGLI - Kyle Walker è prossimo a diventare un nuovo calciatore del Milan. Il terzino inglese arriverà in prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro, dopo il quale è previsto un accordo fino al giugno 2027, quando il classe 1990 avrà 37 anni.