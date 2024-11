CorSport - Reijnders top, il Milan si muove col papà agente per blindarlo. Occhio però alle pretendenti

Tijjani Reijnders sta diventando un fattore determinante, imprescindibile di questo Milan, e la prestazione sontuosa di martedì contro il Real Madrid lo conferma. L'olandese è salito in cattedra in casa dei campioni d'Europa, completando addirittura il 98% dei passaggi effettuati al Santiago Bernabeu. Numeri da top player dei quali il Milan non ha alcuna intenzione di privarsi, ed è per questo che dalle parti di via Aldo Rossi si starebbero già iniziando a muovere insieme al papà agente per blindare il numero 14.

MIGLIORATO - L'anno scorso Tijjani Reijnders aveva messo in mostra tutte le sue qualità, ma spesso il centrocampista olandese era stato preso di mira per essere poco incisivo sotto porta. Su questo aspetto l'olandese ci ha lavorato ed anche tanto, come confermano i 4 gol nelle ultime due partite disputate con la maglia del Milan.

Non solo, Reijnders è migliorato sotto ogni punto di vista, iniziando ad attirare su di sé l’attenzione di molte società importanti, e proprio sotto gli occhi di Florentino Perez al Bernabeu ha messo in mostra tutto il repertorio, come riportato anche da Il Corriere dello Sport.

OPERAZIONE RINNOVO - Il Milan ad oggi non può fare a meno di Tijjani Reijnders. A fronte di questo dalle parti di via Aldo Rossi si starebbero già iniziando a muovere per blindare l'olandese, come confermato anche dai primi contatti con il papà agente del numero 14. Questa mossa della dirigenza rossonera, figlia dei primi interessanti di club come il Manchester City, è stata molto gradita dalla famiglia Reijnders e che porterà il giocatore a firmare entro qualche mese il prolungamento. Il Diavolo ha trovato un pezzo pregiato e non intende perderlo in alcun modo.