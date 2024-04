CorSport - Rinnovo Maignan, la richiesta di Mike. Lo sforzo economico può non bastare

vedi letture

Dopo che l'anno scorso tutta la stagione rossonera, specialmente la seconda parte, era stata accompagnata dai discorsi per il rinnovo di Rafael Leao, poi arrivato nel mese di maggio, in questa annata sportiva il protagonista per le trattative di un nuovo contratto è il portiere rossonero Mike Maignan. Un altra questione che il Milan vuole evitare di tirare per le lunghe e che nel prossimo futuro potrebbe vivere delle risoluzioni importanti.

Decisivo

Come scrive questa mattina il Corriere dello Sport nel suo pezzo: "Non c'è Milan senza Mike Maignan". Ed è vero. Il francese è una parte importante della squadra rossonera, sia a livello tecnico che soprattutto all'interno dello spogliatoio. E' un giocatore decisivo per i rossoneri ed è chiaro che il club preferirebbe tenerselo stretto finchè può. Anche in una stagione in cui non sempre è stato perfetto, e ha attirato su di sè qualche critica in più rispetto al solito, Maignan è riuscito a essere decisivo. L'ultima volta, non più tardi di sabato quando contro la Fiorentina ha compiuto almeno tre parate importanti che hanno salvato il risultato in favore del Diavolo. Come si gira o come si volta, Maignan è giocatore che fa la differenza e quest'anno ha limitato anche le assenze: solo due gare per infortunio e una per squalifica, pochissime rispetto al primo anno e soprattutto in relazione all'anno scorso.

Sforzo economico

Chiaramente, considerando il valore assoluto di Maignan ma anche il valore all'interno della rosa, per trattenere il portiere anche nei prossimi anni e legarlo a sè con un rinnovo, è necessario uno sforzo economico importante da parte del club. Il contratto scade nel 2026, quindi sulla carta c'è il tempo per venirsi incontro. Le parti si sono già parlate e secondo quanto riportato Maignan chiederebbe come minimo di raddoppiare lo stipendio. Attualmente il francese percepisce un compenso da 2.8 milioni di euro. Il doppio del compenso però potrebbe non bastare, specialmente se a bussare alla porta dovessero arrivare anche i top club europei. Allo stesso tempo il Milan pensa di inserire qualche bonus che possa integrare la somma dovuta al portiere nel nuovo accordo. La sensazione è che i prossimi mesi, primaverili e soprattutto estivi, possano essere decisivi per il futuro di Maignan.