CorSport - Ritorno di fiamma: anche il nome di Deulofeu per la fascia destra

Il reparto offensivo del Milan, una volta finita la stagione, vivrà di una serie di incognite che, al momento sono difficili da decifrare. In primis la situazione legata a Ibra che, oltre a Origi, potrebbe determinare l'arrivo o meno di un altro attaccante. Poi i nodi legati alle situazioni Brahim Diaz e Rebic che dopo una stagione non esaltante dal punto di vista individuale, potrebbero essere messi in discussione. Ma il ruolo che interessa di più è quello di esterno destro per cui, nelle ultime ore, è spuntato un nome nuovo.

A volte ritornano

Il ritorno di fiamma che viene suggerito quest'oggi in edicola dal Corriere dello Sport è quello di Gerard Deulofeu. L'ala spagnola attualmente in forza all'Udinese, ha giocato al Milan per soli sei mesi nella seconda parte della stagione 2016/2017. Agli ordini di Montella, Deulofeu segnò 4 gol e siglò 3 assist in 18 gare, lasciando un ricordo super positivo ai tifosi del Milan. Lo stesso calciatore, come non ha mancato di ricordare anche in tempi recenti, è rimasto legatissimo alla sua esperienza rossonera e sicuramente sarebbe entusiasta se si materializzasse la possibilità di un ritorno. Negli ultimi due anni in Friuli Deulofeu è cresciuto moltissimo, come testimoniano i 12 gol messi a segno in questo campionato che rappresentano il miglior dato in carriera se non si conta la stagione nel Barcellona B. Inoltre, con Cioffi, lo spagnolo si è saputo adattare anche a giocare sulla destra, proprio lì dove il Milan deve intervenire. Per ora si tratta solo di una suggestione ma le caratteristiche del giocatore, veloce che non ha paura del dribbling e marcatore, oltre che il suo attaccamento all'ambiente di Milanello, potrebbero fare la differenza.

Chi scende

La fascia destra del Milan, durante questa stagione, è stata un po' problematica. Alexis Saelemaekers, dopo un buon inizio di stagione, è calato e ha perso il posto da titolare, situazione anche comprensibile per un giocatore ancora molto giovane che ci sta che debba affrontare momenti di difficoltà. D'altro canto Junior Messias, in prestito con diritto di riscatto dal Crotone quest'anno retrocesso addirittura in C, ha saltato tutti i mesi iniziali per problemi fisici, salvo ritornare in novembre e dicembre quando ebbe un ottimo impatto tra Champions e campionato. Con il passare dei mesi, però, anche lui è diventato un po' più discontinuo. Per queste ragioni il Milan cercherà di rafforzare l'out di destra e quello di Deulofeu è solo l'ultimo nome. Altri profili emersi sono stati quelli di Berardi e Asensio.