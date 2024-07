CorSport - Royal ha dato l'ok, manca quello degli Spurs. Florenzi verso l'addio

Fin da prima che Zlatan Ibrahimovic ufficializzasse l'arrivo di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan, era chiaro che una delle richieste dell'allenatore portoghese sarebbe stata un nuovo terzino destro. E infatti è proprio in quei giorni che sono uscite le prime indiscrezioni su Emerson Royal che oggi è vicino al Milan come mai in passato.

Già nelle precedenti sessioni di mercato, specialmente dopo la sua avventura non felicissima al Barcellona, Royal era finito nel radar del Milan: il brasiliano aveva poi scelto la Premier League e il Tottenham. Oggi però le cose potrebbero prendere una piega diversa anche perchè Emerson, che gli Spurs non vogliono cedere a tutti i costi, vorrebbe andare in una squadra in cui potersi rilanciare e giocare con maggiore continuità. E il club rossonero sembra quello su misura per lui, sotto questo punto di vista. Come scrive questa mattina il Corriere dello Sport il giocatore ha già dato il suo ok al trasferimento e ora tocca ai due club trovare un accordo. Dall'Inghilterra la richiesta è di 25 milioni di euro ma i rossoneri sono convinti di poter abbassare le pretese fino a 20 milioni. La speranza è chiudere in settimana e portare Royal alla corte di Fonseca già per il raduno di lunedì 8.

In tutto questo a rimetterci il posto potrebbe essere Alessandro Florenzi. In questo caso, però, non si tratta solamente di una motivazione tattica o numerica. Il laterale romano già nelle ultime tre stagioni ha operato molto da jolly sia a destra che a sinistra, se non addirittura più avanti in determinate situazioni. Dunque a livello tecnico non ci sarebbe problema a trattenerlo pur con l'arrivo di Royal. Il problema è ambientale: ai tempi della Roma, Florenzi ebbe più di una incomprensione con Fonseca, e questo lo portò al divorzio con il club giallorosso. Secondo le indiscrezioni Florenzi si sarebbe mosso in cerca di una nuova squadra non appena ha saputo dell'arrivo dell'allenatore portoghese sulla panchina rossonera. Per lui si potrebbero muovere diverse società di Serie A ma potrebbe esserci anche la pista araba.