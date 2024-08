CorSport - Settimana decisiva per Royal e Fofana. Si lavora anche in uscita

Manca sempre meno alla fine del calciomercato, appena 25 giorni, e ancora meno all'inizio della gare ufficiali: i rossoneri saranno impegnati alle 20.45 di sabato 17 agosto a San Siro contro il Torino per il loro esordio in campionato. Il Milan è al lavoro per completare la rosa a disposizione di Fonseca ma anche per sfoltirla di alcuni elementi in esubero o che potrebbero interessare ad altri club sul mercato.

Settimana decisiva

In entrata, come scrive questa mattina il Corriere dello Sport, ci troviamo all'interno della settimana decisiva per due colpi a lungo cercati dai rossoneri: il terzino Emerson Royal e il mediano Youssouf Fofana. Il giocatore del Tottenham, a oggi, è quello più vicino: vicinissimo l'accordo tra i due club con il Milan che metterà sul piatto circa 15 milioni di parte fissa a cui verranno aggiunti circa 2 milioni di bonus. Non è un caso che gli Spurs, in queste ore, siano già alla ricerca di un sostituto. Per il francese del Monaco, invece, da via Aldo Rossi bisogna esercitare il massimo della pazienza: il Milan è forte della volontà di Fofana e anche del contratto in scadenza. Con il passare del tempo i rossoneri sanno che dal Principato potranno arrendersi e venire incontro al Diavolo che mette sul tavolo poco meno di 20 milioni.

Le uscite

Come detto, però, il lavoro della dirigenza milanista prosegue anche con le operazioni in uscita. Quelle prioritarie riguardano i due grandi esuberi presenti in rosa: si tratta ovviamente di Divock Origi e Fodè Ballo-Tourè, totalmente fuori dal progetto. I due non sono neanche tornati a Milanello e si allenano, dietro permesso della società, individualmente. Per il belga non ci sono offerte all'orizzonte mentre per il terzino c'era un interessamento del Besiktas, declinato dallo stesso giocatore. Sul mercato potrebbe finirci anche qualche altro centrocampista, se arrivasse l'offerta giusta. L'indiziato numero uno è Yacine Adli che ha estimatori specialmente dal campionato saudita. Bennacer può rimanere ma se qualcuno si presenta con la cifra della clausola le cose potrebbero cambiare in fretta.