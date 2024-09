CorSport - Theo e Leao tornano titolari contro il Venezia: è l'ora di fare sul serio

vedi letture

Dopo essere stati al centro delle critiche nel corso di questa sosta per via del famosissimo comportamento avuto nel corso del cooling break di Roma contro la Lazio, ma non solo, Theo e Leao non devono fare altro che dimostrare quanto valgono per metterle a tacere.

Rispetto alla trasferta dell'Olimpico Paulo Fonseca ha già compiuto un enorme passo indietro, decidendo di non poter più fare a meno dei suoi due giocatori più importanti, che contro il Venezia torneranno ad occupare, a partire dal primo minuto, la loro fascia di competenza.

THEO HERNANDEZ - E vuoi un ritardo nella preparazione per via dell'Europeo, e vuoi un po' le voci di calciomercato che l'avranno sicuramente distratto, Theo Hernandez questa stagione l'ha iniziata decisamente al di sotto dei suoi soliti standard, come confermato anche dalla deludente prestazione offerta contro l'Italia che gli è costata la panchina nella seconda partita di Nations League della Francia contro il Belgio. A questa, però, c'è da aggiungere quella superficiale di Parma ed il comportamento di Roma contro la Lazio, che hanno risucchiato Theo all'interno di un vortice di critiche dal quale può uscire solo dimostrando di essere un campione, perché come scritto anche questa mattina da Il Corriere dello Sport, giocatori del genere "sanno trovare energie anche quando non ci sono".

RAFAEL LEAO - Discorso diverso va invece fatto per Rafael Leao, perché okay le critiche e l'atteggiamento che alle volte può non piacere, ma nelle prime tre giornate di Serie A il portoghese ha comunque messo a referto un gol ed un assist, al quale si aggiunge quello a Bruno Fernandes in occasione della vittoria del Portogallo sulla Scozia in Nations League. I numeri, però, non dicono tutto, ed anche a Leao non sono state lesinate - per la maggior parte di esse a ragione - critiche, sia in Italia che in patria.

DI NUOVO TITOLARI - Dopo la panchina, anche punitiva, contro la Lazio, Paulo Fonseca ha capito che non può permettersi di privarsi ancora di Theo e Leao. Per questo motivo il tandem di sinistra tornerà a bruciare la fascia di competenza di San Siro contro il Venzia, perché d'altronde, come scritto anche da Il Corriere dello Sport, "il Milan ha necessariamente bisogno dei tre punti e non si può più prescindere dalla presenza dei due top player principali della rosa. Perché poi tanto si può dire, ma chi parla e decide è sempre il campo".