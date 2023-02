CorSport - Thiaw, primo frutto del mercato estivo: il Milan ha scoperto Malick

MilanNews.it

I tifosi del Milan avevano bisogno di aria fresca dopo un mese di sole delusioni, alcune anche molto cocenti. Ed ecco che il ritorno alla vittoria con il Torino e la conferma con il Tottenham hanno un volto ben preciso: non Leao, nè Giroud o Diaz (per quanto abbiano deciso entrambe le sfide). No, il volto è Malick Thiaw. Simbolo del cambio tattico rossonero e primo giocatore del mercato rossonero a prendersi veramente la scena quest'anno.

Prima da veterano

Come riferisce oggi il Corriere dello Sport, Malick Thiaw, dopo la solida prova contro il Torino di venerdì scorso, ha fatto vedere cosa ancora migliori martedì contro il Tottenham e in un palcoscenico che non aveva mai calcato. Per il tedesco si trattava infatti della primissima partita in Champions League e disputarla davanti a un San Siro come quello di due giorni fa non era fatto banale. Al termine della gara Malick si è dimostrato emozionato ("Non ho mai visto nulla di simile") ma nei quasi 100 minuti disputati questa emozione non si è vista. Thiaw, all'interno di una prestazione difensiva corale ottima dei rossoneri, è stato il primo per contrasti vinti (4) e per palloni intercettati (3), riuscendo ad annullare dalla sua parte Dejan Kulusevski e Richiarlison ma più in generale anche Harry Kane e Heung Min Son, non proprio gli ultimi due arrivati sulla scena internazionale. Malick lo era ma non si è visto.

A tre

Malick Thiaw sta diventando un po' il volto del cambio di marcia rossonero. Il difensore tedesco non aveva trovato molto spazio nella prima parte di stagione anche se, nelle poche occasioni in cui lo aveva avuto, si era comportato sempre all'altezza della situazione. Il numero 28 rossonero è sempre rimasto al suo posto continuando a lavorare e ha saputo sfruttare la sua occasione: momento di crisi di identità del Milan e della sua difesa a cui era necessario dare un po' di aria fresca. Malick si sta rivelando ossigeno per Pioli che ha deciso di giocare a tre, dandogli fiducia. Testimonianza di ciò anche il fatto che Malick sia stato inserito in lista Champions al posto di Dest: il mister rossonero già qualche settimana fa aveva deciso che sarebbe stato il suo momento. Per ora Thiaw sta rispondendo come meglio non potrebbe e il Milan ringrazia, avendo trovato una gemma in più e un nuovo titolare.