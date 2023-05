CorSport - Turnover e assenze obbligate: il Milan si gioca tanto a La Spezia

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"I prossimi quattro giorni saranno decisivi per tutto", così si è espresso Stefano Pioli ai microfoni di Milan Tv alla vigilia della partita con lo Spezia di oggi pomeriggio alle 18 che diventa una tappa importantissima all'interno della stagione rossonera, anche perchè viene in mezzoa i due derby di Champions e dopo la gara di andata che non è finita benissimo. I rossoneri si avvicinano alla resa dei conti con tantissime assenze.

Sette

Come scrive questa mattina Tuttosport il Milan oggi si presenta in Liguria quasi con le mani legate. Sicuramente nelle intenzioni di Pioli c'era la volontà di fare turnover, come successo nelle scorse settimane, in vista dell'euroderby di ritorno in cui serve una grande impresa. Questo però è diventato obbligato a causa delle moltissime defezioni che nel giro di una settimana si sono raddoppiate: se fino allo scorso weekend erano solamente Florenzi e Ibrahimovic gli indisponibili, dalla partita con la Lazio in poi si sono aggiunti Rafael Leao, Ismael Bennacer e, notizia di ieri mattina, anche Krunic e Messias. Ai sei giocatori va aggiunto anche Malick Thiaw non partito alla volta della Liguria a causa della squalifica che lo rende non schierabile questo pomeriggio. In mezzo al campo dunque le soluzioni scarseggiano e specialmente Tommaso Pobega scalda i motori per prepararsi a un finale di stagione in cui, verosimilmente, verrà utilizzato diverse volte.

Verso il bilancio

Stefano Pioli, nella sua intervista, ha anche detto: "Voglio lucidità e determinazione. Non siamo soddisfatti di risultato e prestazione nel derby ma ho sempre detto che i conti si fanno alla fine". Già, ma alla fine ci stiamo avvicinando. E bisogna dire che il Milan non può più sbagliare in campionato. I rossoneri possono essere messi sotto pressione dall'Atalanta se i bergamaschi dovessero vincere nella gara delle 15 a Salerno: a quattro giornate dal termine i rossoneri devono trovare necessariamente 12 punti. Ma le premesse in trasferta non sono delle migliori: nel girone di ritorno una sola vittoria, paradossalmente la più complicata a Napoli. Dunque servirà il miglior Milan per un rush finale che vede ancora tutto aperto per le prime quattro posizioni e per la gara di ritorno di Champions con l'Inter in cui i rossoneri sono chiamati a un piccolo miracolo. Pioli ci crede: "Serviranno quattro vittorie per qualificarci alla prossima Champions: in testa abbiamo anche la partita di martedì, questo è chiaro. Ma per prepararla nel modo migliore, bisognerà prima fare bene contro lo Spezia"