CorSport - Vos aspetta il Milan, così come Manu Koné anche se il tempo stringe

vedi letture

Sembrava che il calciomercato in entrata si fosse chiuso con l'arrivo di Youssouf Fofana, ma l'ultima parola, come sempre, è spettata a Zlatan Ibrahimovic, che nel corso della conferenza stampa di presentazione del centrocampista francese ha detto che nessun altro, se non lui, avrebbe deciso quando il Milan avrebbe smesso di operare.

Ed infatti così è andata a finire, con la dirigenza rossonera che starebbe continuando a lavorare per rinforzare la rosa di Paulo Fonseca in vista di una lunga stagione, dove il Diavolo sarà impegnato su più fronti, nazionali e continentali. Prossimo a vestire la maglia rossonera il giovane talento olandese Silvano Vos, che non aspetta altro che l'ok definitivo da parte dell'Ajax per prendere il primo aereo in direzione Milano per sottoporsi a tutti l'iter necessario per diventare un nuovo calciatore del Milan.

Così come l'Oranje, anche il centrocampista del Borussia Monchengladbach Manu Koné starebbe aspettando il Milan, nonostante il tempo a disposizione stia in pratica scadendo, anche perché mancano oramai solo 9 giorni alla chiusura del calciomercato. Stando a Il Corriere dello Sport, però, il francese è fiducioso di poter vestire rossonero nella prossima stagione, anche se il tutto non dipenderebbe da lui ma solo ed unicamente dal club meneghino, che per una questione di lista si ritrova costretto ad operare in uscita prima di poter affondare il colpo decisivo sul 2001.

Uscito Kalulu, diventato ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus, ora tocca ad Adli e Bennacer, perché solo così Koné potrebbe coronare il sogno di giocare nel Milan e raggiungere i tanti connazionali già presenti in quel di Milanello.