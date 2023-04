Cosa ci racconta davvero l’infortunio di Ibrahimovic

MilanNews.it

Era tornato a disposizione accendendo gli animi e gli entusiasmi dei tifosi, restituendo brio e speranza ai supporters più sconfortati dal rendimento del Diavolo nelle ultime settimane. Neanche il tempo di esaltarsi, che l’ambiente rossonero deve soffocare l’euforia. Dopo la convocazione in nazionale, nella quale Ibra ha accusato un problema al polpaccio, ripiomba di colpo la questione fisica di Zlatan, che in relazione all’età e ai problemi offensivi del Milan converge tutte le riflessioni sulla questione rinnovo: sì o no?

TROPPE ASSENZE

Non giriamoci intorno: la tenuta fisica di Ibrahimovic è il suo unico (ma enorme) tallone d’Achille. Dio si scopre umano, almeno a metà. Un semidio che, come il miglior combattente degli Achei, nelle giuste condizioni dà qualcosa che nessun altro è in grado di dare. Ma proprio come Achille, basta “poco” per metterlo ko. Come riportato da Gazzetta, da gennaio 2020 (ossia dal ritorno in rossonero di Zlatan), Ibrahimovic è stato costretto a fermarsi diverse volte. Addirittura tredici eventi (tra infortuni e Covid), con due interventi chirurgici, per un totale di 68 partite saltate in questi tre anni. Per un giocatore di 41 anni, una cartella clinica del genere non lascerebbe spazio a molte interpretazioni e nemmeno a molte discussioni: grazie di tutto, ma ora basta. O no?