Countdown attivo per Maignan, ma ora è tempo di dar fiducia al Tata (PODCAST)

Il countdown per il ritorno in campo di Mike Maignan è stato attivato dal giorno del suo infortunio. L’arco temporale nel quale il portiere francese dovrebbe tornare a disposizione è quello tra il Monza e la Dinamo Zagabria, saltando partite importanti in campionato e, forse, decisive in Champions League come potranno essere quelle contro il Chelsea.

Al suo posto, esattamente come un anno fa, ci sarà Ciprian Tatarusanu con Antonio Mirante come suo secondo. Una scelta ovvia e logica, visto che le gerarchie sono ben chiare in quel di Milanello, e che porteranno il Tata nuovamente tra i pali. Il lavoro svolto in questa sosta con lui è stato sia tecnico sia mentale, per riattivare quelle sensazioni che soltanto giocando con continuità puoi avere.

C’è un vantaggio, almeno teorico, attorno a Tatarusanu: il calendario fitto e l’alto coefficiente di difficoltà delle partite nelle quali sarà impegnato non gli consentiranno dei cali mentali, con la soglia dell’attenzione che sarà sempre alta. Così come è alta la fiducia di compagni e staff nei suoi confronti.