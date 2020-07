Da Bennacer e Kessie a Rebic e Leao: il lavoro di Pioli ha migliorato il rendimento dei singoli

Il Milan avanza a marcia spedita verso l'Europa League. Dalla ripresa del campionato, ma il discorso può essere allargato anche al resto del 2020, quella rossonera sembra un'altra squadra rispetto alla prima parte della stagione, nella quale sono mancati sia i risultati che il bel gioco. Ora, invece, le cose stanno andando molto bene e gran parte del merito va dato a Stefano Pioli, il quale sta facendo (e ha fatto) un lavoro straordinario nonostante il suo addio a fine campionato sia già scritto.

IN MEZZO AL CAMPO - Come spiega questa mattina La Gazzetta dello Sport, il tecnico milanista ha avuto il merito in primis di migliorare il rendimento di molti singoli. Uno di questi è l'uomo copertina del momento, cioè Franck Kessie che è reduce da tre reti consecutive: la sua crescita è stata esponenziale e il suo futuro sarà al Milan anche nella prossima stagione. Accanto a lui, sta facendo ottime cose anche Ismael Bennacer: con lui i rossoneri hanno finalmente trovato il regista del presente e soprattutto del futuro.

REBIC GOLEADOR - Nel reparto avanzato, l'esplosione di Ante Rebic è stata tanto impressionante quanto inaspettata: dopo una prima di stagione da oggetto misterioso, il croato ha infatti cambiato marcia dopo Natale ed è diventato il goleador della squadra di Pioli. La bravura del tecnico milanista è stata poi quella di aver messo in condizione Ibrahimovic di rendere al massimo e di aver fatto capire a Leao che per giocare con continuità non bastano le sue qualità tecniche, ma serve anche l'atteggiamento giusto.