Da "Comando io" a "L'importante è il Milan". Ibra, come è cambiata la comunicazione

Forse è vero che non tutti abbiano capito le battute di Zlatan Ibrahimovic, ma l'impressione è che anche lo svedese abbia imparato la lezione. Perché se nel suo periodo da calciatore abbiamo accettato e per la verità anche apprezzato alcune uscite da spaccone, da dirigente un po' meno. Specie in un momento tanto delicato per il Milan.

Le dichiarazioni pre-derby se non sono state una inversione a U possono essere quanto meno classificate come un passo indietro, per un dirigente che si è ritrovato le chiavi in mano del club pur avendo appena mosso i primi passi. Di fatto, se alcune aziende praticano la filosofia del "training on the job" con i nuovi impiegati, qui si è andati direttamente oltre.

L'esperienza sul campo porta a sperimentare nuove soluzioni e ciò che è emerso nei giorni scorsi è che Ibrahimovic, al di là delle parole, abbia fatto un passo indietro anche negli atteggiamenti. La famigerata assenza nella partita contro la Lazio e fino alla vigilia della partita contro il Liverpool pesa, il Senior Advisor ha cercato di porre rimedio nei giorni di avvicinamento al derby. Un approccio più comprensivo nei confronti della squadra e colloqui singoli. Meno tensione, più dialogo.

E profilo più basso anche nelle dichiarazioni. Alcune frasi, su tutte: "L'importante è la squadra e il Milan, non me". E ancora: "Non è un one man show". Proprio quest'ultimo aspetto è stato quello che ha disturbato di più nel pre-Liverpool: un Ibrahimovic che non riusciva a uscire dal personaggio che si è creato negli anni. L'accostamento al leone (lui) e i gattini, il "sono il boss, comando io": tutte frasi del repertorio che abbiamo imparato a conoscere.

Solo che l'Ibrahimovic calciatore poi scendeva in campo e giustificava in qualche modo il personaggio. Dietro la scrivania la situazione cambia. Fortuna che le critiche, come lui ha ammesso, lo galvanizzino anche da dirigente. E speriamo che formino l'Ibra Senior Advisor come hanno formato l'Ibra calciatore.