Da Derby della Madonnina a Derby della Joya. Il Milan monitora la situazione Dybala

Come riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport, il Derby della Madonnina potrebbe presto diventare il Derby della Joya. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, i Campioni d'Italia starebbero pensando a come mettere in atto lo scippo di Paulo Dybala ai danni dell'Inter che ha avviato i contatti con il giocatore da tempo. Situazione intricata e complessa che vale la pena di essere studiata.

Paulo non può aspettare

Come riporta la rosea questa mattina, da ieri Dybala è un calciatore svincolato. Probabilmente il campione argentino, avendo annunciato già da tempo che non avrebbe rinnovato con la Juve, sperava di trovare squadra in fretta e invece la prossima settimana inizieranno a grappolo tutti i raduni delle squadre di Serie A e la Joya si trova senza una sistemazione. Viene riportato che Dybala avesse riposto molta fiducia in Marotta e nell'Inter, tanto che l'accordo sembrava essere ormai a un passo. Invece i nerazzurri hanno chiuso l'operazione Lukaku e ora sono costretti a sfoltire la rosa, soprattutto in attacco, per potersi permettere uno stipendio importante come quello dell'ex juventino. Dunque tra Dybala e Inter si è arrivati a una fase di stallo e, al 2 luglio, l'argentino non vuole nè può aspettare ancora molto. Il campionato inizia fra poco più di un mese e siamo nell'anno dei Mondiali, Dybala non può permettersi di rimanere indietro di condizione.

Milan alla finestra

Ed è proprio qui che il Milan potrebbe inserirsi. Ora che la questione dei rinnovi di Maldini e Massara è stata finalmente definita, il mercato rossonero può e deve sbocciare. Già nella serata di ieri sono arrivati gli annunci dell'acquisto a titolo definitivo di Alessandro Florenzi e del rinnovo di Antonio Mirante. Nei prossimi giorni è atteso quello di Divock Origi che ha già svolto le visite mediche di rito qualche giorno fa. Il profilo di Dybala si sposerebbe con quello ciò che sta cercando il Milan: un numero 10 puro, un trequartista di classe da mettere dietro le spalle della punta che possa portare in dote gol e assist. Un altro fattore da considerare è anche la grande esperienza che la Joya ha ormai accumulato negli anni sia in Italia che in Europa. Sarebbe un colpo eccezionale a cui il Milan, Campione d'Italia, non può non pensare. Certo è che il giocatore, se vuole risolvere la sua situazione quanto prima, dovrebbe fare un sacrificio dal punto di vista economico.