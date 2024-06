Da domani si attiva la clausola di Joshua Zirkzee. I prossimi 10 giorni saranno decisivi

Domani 1° luglio sarà una giornata importante, non solo perché inizia ufficialmente la nuova stagione, ma anche perché si aprirà la finestra estiva di calciomercato, dove il Milan punta ad essere protagonista, proprio come un anno fa, con innesti di qualità che possano andare a rinforzare e completare la rosa di Paulo Fonseca.

A fronte dell'addio di Olivier Giroud, e della presenza in rosa del solo Luka Jovic, nonostante manchi ancora l'ufficialità del rinnovo, la priorità del Diavolo in questo calciomercato è senza ombra di dubbio la prima punta, con Joshua Zirkzee che da tempo è il preferito indiscusso della dirigenza rossonera. La giornata di domani sotto questo punto di vista sarà importante anche perché si potrà pagare la clausola rescissoria di 40 milioni di euro per liberare l'attaccante olandese dal Bologna, cifra che dalle parti di Casa Milan si sarebbero già detti disposti a versare fino all'ultimo centesimo.

ZIRKZEE-MILAN ANCORA IN STAND-BY: ECCO IL MOTIVO - Ma allora cos'è che blocca l'arrivo di Zirkzee al Milan? Le cose rispetto alle scorse settimane non sono assolutamente cambiate, visto che a lasciare tutto in stand-by, oltre all'Europeo ovviamente, è soprattutto la richiesta dei 15 milioni di commissione dell'agente Kia Joorabchian che la proprietà rossonera non avrebbe alcuna intenzione di versare per una questione di principio.

Questa netta posizione rispetto alle richieste dell'agente di Zirkzee potrebbe giocare a sfavore del Milan, che nel frattempo avrebbe da guardarsi bene le spalle dalla concorrenza del Manchester United. Forte però dell'accordo e della presunta preferenza del ragazzo, la dirigenza rossonera punta a sedersi nuovamente al tavolo delle trattative con Kia Joorabchian per ridimensionare la questione commissioni, anche perché si è praticamente certi che Zirkzee possa essere l'erede perfetto di Olivier Giroud.

PROSSIMI GIORNI DECISIVI - A fronte di tutto questo i prossimi 10 giorni saranno decisivi per capire un po' come andranno a finire le cose con Zirkzee, con il Milan che ovviamente auspica ad un "lieto fine" dopo tutto il lavoro fatto nel corso di questi mesi.