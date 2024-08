Da esubero a jolly rivalutato: la seconda vita di Saelemaekers al Milan

Tornato, anche un po' a sorpresa, dal prestito al Bologna dopo che i felsinei hanno deciso di non riscattarlo, Alexis Saelemaekers si è presentato al primo giorno di raduno lo scorso 8 luglio a Milanello con una convinzione: che la prossima stagione non l'avrebbe giocata con la maglia del Milan. La grande concorrenza nel suo ruolo, ed un feeling con l'ambiente andato un po' perso dopo l'anno fuori, alimentavano questo pensiero, spazzato però piano piano via nel corso di queste settimane di preparazione non solo da Paulo Fonseca, ma anche dal ragazzo stesso.

In silenzio, con dedizione e tanta professionalità, Saelemaekers si è infatti messo al servizio del nuovo allenatore cercando di assimilare il più possibile quelle che sono le sue idee di gioco, facendosi notare durante gli allenamenti fino a conquistare la sua fiducia. L'esterno belga è stato infatti uno dei calciatori più utilizzati dal portoghese nel corso della tournée negli Stati Uniti del Milan, nonché uno dei migliori, a conferma del fatto che il lavoro svolto in queste settimane sia stato buono, notato ed apprezzato, anche dallo staff.

Non solo, le ottime prestazioni offerte in ordine fra Rapid Vienna, Manchester City, Real Madrid e Barcellona, dove è stato addirittura utilizzato nel ruolo di terzino destro al posto di Calabria, hanno portato Paulo Fonseca a rivalutare completamente il futuro al Milan di Alexis Saelemaekers. Da esubero e sicuro partente, infatti, il classe '99 è diventato una sorta di jolly tutto campo che potrebbe tornare più che utile all'allenatore portoghese nel corso dell'oramai imminente prossima stagione, nel corso della quale il Milan giocherà tanto, motivo per il quale avere una soluzione in più del genere non può fare altro che aiutare.

Paulo Fonseca ha dunque valutato positivamente Saelemaekers chiedendone la permanenza, ma nonostante questo il futuro del belga al Milan sembrerebbe essere ancora piuttosto incerto, complice il fatto che nel calciomercato vige la regola del "mai dire mai". Il portoghese potrebbe anche averlo confermato, ma la dirigenza rossonera è stata piuttosto chiara: difronte ad un'offerta importante il classe '99 potrebbe partire, anche perché oltre ad esserci di mezzo un delicato discorso di liste, c'è anche l'intenzione di formare una rosa da massimo 25 giocatori, argomento sul quale Zlatan Ibrahimovic fu piuttosto chiaro.

Da qui alla fine del calciomercato mancano comunque 21 giorni, periodo nel quale il Milan affronterà in ordine Torino, Parma e Lazio in campionato, e chissà che Saelemaekers non possa tornare utile sin da subito a Paulo Fonseca.