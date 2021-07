Da Greaves a Tomori e Giroud: quanti affari tra Milan e Chelsea. E potrebbe non essere ancora finita...

Continua ad essere molto caldo l'asse di mercato tra Milan e Chelsea: l'ultimo affare tra i due club, in ordine di tempo, è quello che ha portato Olivier Giroud in rossonero. Prima del centravanti francese, sempre in questa finestra di mercato estiva, c'è stato anche il riscatto da parte del Diavolo di Fikayo Tomori per una cifra intorno ai 28 milioni di euro.

UNA LUNGA LISTA - Si tratta solo degli due ultimi giocatori che il Milan ha prelevato dal Chelsea, ma prima di loro la lista è piuttosto lunga: il primo intreccio di mercato tra le due società risale al 1961, quando Jimmy Greaves si trasferì in rossonero per 70 mila sterline. Nel calcio inglese nessuno ha segnato più di lui (357 reti), mentre al Milan giocò solo 13 partite, siglando ben 9 gol. La sua avventurà milanista, però, durò poco in quanto fu messo fuori rosa da Nereo Rocco a causa del suo comportamento poco disciplinato e così a novembre venne ceduto al Tottenham.

UN RITORNO E UN SOGNO - Per vedere poi un altro giocatore passare dal Chelsea al Milan bisogna aspettare più di 40 anni quando Samuele Dalla Bona venne acquistato dal Diavolo nel 2002, ma anche la sua esperienza in maglia rossonera non fu molto fortunata nonostante la vittoria della Champions League (una sola stagione al Milan nella quale collezionò 16 presenze e un gol). Dal 2004 in poi, l'asse Milano-Londra è diventato molto più caldo con diverse trattative: a Milanello sbarcarono infatti nell'ordine Crespo (2004), Shevchenko (2008), Essien (gennaio 2014), Torres (estate 2014), Van Ginkel (estate 2014), Pasalic (2016) e Bakayoko (2021). Gli ultimi due affari sono stati Tomori e Giroud, ma potrebbero non essere gli unici di questo mercato estivo: oltre al possibile ritorno di Bakayoko, resta infatti in piedi il sogno Hakim Ziyech, obiettivo del club di via Aldo Rossi per rinforzare la sua trequarti.