Da impacciato a gigante dominante: Bakayoko ora vale come un grande centravanti

Nella serata che ha incoronato Krzysztof Piatek, autore di una devastante doppietta all'esordio da titolare in rossonero, un altro giocatore ha disputato una prestazione di una dominanza a tratti imbarazzante. Parliamo ovviamente del numero 14, di Tiemoué Bakayoko, un ragazzone che fino a qualche mese fa appariva il classico brutto anatroccolo, impacciato ed insicuro, trasformato in un imponente cigno d'ebano anche grazie alla cura Gattuso. Da Napoli a Napoli verrebbe da dire: ve lo ricordate il 25 agosto? Il tecnico rossonero fece subentrare l'ex Chelsea al San Paolo, preoccupato dal ritorno dei partenopei. Una scelta che lo stesso allenatore calabrese rimpianse già nel postpartita: il classe '94 non era ancora pronto, soprattutto tatticamente, acerbo nei movimenti e nella difesa del pallone.

DA NAPOLI A NAPOLI - Mentre la quasi totalità del mondo pallonaro aveva già definitivamente bollato (e bocciato) il parigino, il lavoro a Milanello proseguiva, gli insegnamenti venivano assimilati fino al drastico punto di svolta. Il doppio forfait di Biglia e Bonaventura ha accelerato i tempi, obbligando Gattuso ad inserire quel giocatore che fino a quel momento aveva collezionato soltanto fischi. Da lì in poi la linea dei miglioramenti è cresciuta in maniera esponenziale, fino alla gargantuesca prestazione contro il Napoli in Coppa Italia. I numeri di Bakayoko recitano: 54 palloni giocati, 10 contrasti vinti, 10 palloni rubati e zero, zero!, falli commessi. Una piovra umana difficilissima da superare e, soprattutto, essenziale ed efficace nel gestire i palloni e far ripartire l'azione. Un centrocampista incredibile.

CAPOLAVORO - L'operazione di prestito oneroso con diritto di riscatto (5+35) aveva fatto storcere il naso a molti. Chi mai pagherebbe un "incontrista" 40 milioni di euro? Ecco, Leonardo, convinto che Tiemoué si fosse espresso ben al di sotto del suo potenziale a Londra, ha deciso di scommetterci. E ha fatto bene. Questo Bakayoko, sulla base degli andamenti del mercato attuale, varrebbe ben oltre 40 milioni, il che renderà il riscatto da parte del Milan pressoché scontato a prescindere dalla Champions League. Anche se il club rossonero non potesse permetterselo, ma siamo convinti del contrario, il ragazzo potrebbe essere ceduto ad una cifra molto più alta, generando un immediato guadagno. La verità è che il Milan ha trovato un mediano che cercava da anni: grande, grosso, dominante e preciso. E se iniziasse anche a trovare la porta allora diventerebbe un'arma pressoché letale per chiunque.