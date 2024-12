Da Milanello. La sorpresa di Thiago Silva e l'assenza di Okafor: le ultime dalla rifinitura

Non sono mancate le sorprese nell'allenamento di rifinitura del Milan alla vigilia della sfida di Champions League contro la Stella Rossa, in corso in questi minuti al centro sportivo di Milanello: nel bene e nel male.

Bentornato, Thiago!

La sorpresa numero uno riguarda un graditissimo ospite che oggi è comparso accanto a Zlatan Ibrahimovic, regolarmente presente per seguire la squadra, a osservare l'allenamento dei rossoneri: si tratta dell'ex milanista Thiago Silva che è tornato in quello che è stato il suo centro sportivo dopo diversi anni. Il brasiliano, fresco di salvezza con la Fluminense, è rimasto a colloquio con l'amico ed ex compagno di squadra, oggi dirigente rossonero.

Assente Okafor

Le note dolenti, invece, riguardano un'assenza ulteriore che si aggiunge in attacco oltre a quella molto pesante di Christian Pulisic, che ha patito una lesione di basso grado al soleo del polpaccio: questa mattina, infatti, Noah Okafor era assente dall'allenamento di rifinitura della formazione di Paulo Fonseca e si aggiungerà agli altri indisponibili. Oltra all'americano e allo svizzero, non ci saranno i lungodegenti Bennacer, Jovic (comunque fuori lista) e Florenzi. Novità anche per quest'ultimo che oggi sta svolgendo lavoro personalizzato in palestra: prima di entrare è passato a salutare Ibrahimovic e Thiago Silva. Con la prima squadra anche tanti giovani di Milan Futuro: presenti Francesco Camarda e Mattia Liberali, come anche - tra gli altri - Malaspina, Hodzic e Sia.