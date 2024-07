Da oggi un fiume di disoccupati di lusso dalla Serie A. Da Rabiot a Kjaer: chi è (per ora) svincolato

L'ultimo giorno di scuola e poi, liberi tutti. Inizia ufficialmente oggi il calciomercato estivo perché parte oggi la nuova stagione calcistica ma questo significa che tutti i giocatori col contratto in scadenza sono ufficialmente liberi. Disoccupati. Di lusso, beninteso, ma in questo momento senza un accordo ufficiale con una squadra professionistica. E questo apre scenari incredibili sul mercato.

Una lista incredibile tra le big

Sulle situazioni di mercato, una per una, ci troveremo con degli approfondimenti e degli articoli chiaramente dedicati. Però in Serie A c'è una super lista di campioni che si liberano. In casa Juventus c'è chiaramente l'oggetto del desiderio di molti, Adrien Rabiot, che i bianconeri vorrebbero tenere, ma c'è pure Alex Sandro (ufficialmente finita la sua avventura a Torino), pronto a tornare in Brasile. In casa Inter sono senza squadra ufficialmente Stefano Sensi, Alexis Sanchez e Juan Guillermo Cuadrado, via pure Davy Klassen. Via due simboli del titolo di casa Milan, Simon Kjaer e Olivier Giroud, ma il francese ha già trovato casa a Los Angeles coi LAFC. Via Antonio Mirante e Mattia Caldara, Leonardo Spinazzola saluta la Roma e può andare al Napoli, chiusa l'avventura tra gli altri anche di Rui Patricio. Felipe Anderson, sull'altra sponda della Capitale, ha già firmato col Palmeiras e Daichi Kamada col Crystal Palace, due addii per la Lazio ma non… Da disoccupati.

Quante occasioni

Piotr Zielinski ha già firmato con l'Inter, via dal Napoli anche Diego Demme. Josè Palomino saluta invece l'Atalanta, si chiude l'avventura alla Fiorentina di Gaetano Castrovilli, Giacomo Bonaventura e Alfred Duncan (destinazione Trabzonspor in Turchia per quest'ultimo). Mica solo loro: da Mbaye Niang a Roberto Pereyra, da Darko Lazovic a Adama Soumaoro, da Nicolas Viola a Mattia Destro, da Cristian Ansaldi a Ricardo Rodriguez e molti altri, è un'estate con fior d'occasioni. Via al mercato. Ma quanto svincolati di lusso…