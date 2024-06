Da Saelemaekers a CDK: settimana decisiva per i riscatti. Ballano più di 30 milioni

La settimana che si aprirà domani si annuncia già come una delle più calde dell'estate rossonera. Nei prossimi giorni è attesa l'ufficialità di Paulo Fonseca come nuovo allenatore rossonero ed è probabile che ci possano essere nuovi risvolti sulla trattativa per Joshua Zirkzee su cui il Milan punta moltissimo. Ma nei prossimi cinque giorni ci sarà anche la verità sui riscatti, un tema che riguarda il club rossonero molto da vicino, specialmente per i giocatori in uscita.

Milan, niente sconti

Il caso più mediatico è senza dubbio quello relativo a Charles De Ketelaere. Acquistato come colpo post scudetto dal Milan nell'estate del 2022 per oltre 30 milioni, il giovane attaccante belga ha deluso enormemente le aspettative in rossonero terminando la sua unica stagione con un singolo assist all'attivo. L'estate scorsa, dopo l'addio di Maldini e Massare, per il classe 2001 si sono aperte le porte dell'Atalanta che lo ha prelevato dal Diavolo in prestito oneroso con diritto di riscatto. La cifra per acquistare a titolo definitivo De Ketelaere è pari a 23 milioni più bonus a cui va aggiunta anche la clausola di rivendita del 10%. La Dea, che specialmente tramite il Presidente Percassi, ha più volte ribadito di voler trattenere il giocatore, starebbe tergiversando in attesa di capire se c'è il margine per chiedere uno sconto al Milan. Lato rossonero questa eventualità non è contemplabile: il club di via Aldo Rossi non intende rivedere gli accordi, specialmente dopo una stagione molto positiva del calciatore in nerazzurro. Qualora l'Atalanta non dovesse pagare la cifra richiesta, De Ketelaere tornerebbe al Milan che lo metterebbe in vendita, forse con la possibilità di ricavarci anche qualche milione in più. In questa fase, dunque, è tutto nelle mani dei bergamaschi.

35 milioni

Il secondo caso riguarda un altro belga, Alexis Saelemaekers. L'esterno è stato tra i protagonisti della super stagione del Bologna, culminata con la storica qualificazione in Champions League. Anche per lui c'era un accordo di riscatto sulla base di 12 milioni di euro. Nonostante le ottime prestazioni in Emilia, con il cambio di allenatore - via Thiago Motta, dentro Vincenzo Italiano - il passaggio definitivo di Saelemaekers in rossoblù non è così certo, anzi. Secondo le ultime indiscrezioni il Bologna avrebbe deciso di non riscattare il belga. Tutto verrà comunque deciso nei prossimi 5 giorni. Entro venerdì 14 giugno, infatti, le squadre che hanno dei riscatti pendenti dovranno decidere cosa fare, tra queste anche Atalanta e Bologna con i due calciatori rossoneri. Un tema che è molto importante anche per il Milan che, con gli eventuali ritorni o cessioni di De Ketelaere o Saelemaekers, potrebbe veder sfumare oppure apparire sul proprio conto circa 35 milioni di euro che sarebbero subito reinvestiti sul mercato estivo. Oltre alla nuova punta, i rossoneri cercano un terzino destro, un centrocampista difensivo e un difensore centrale.