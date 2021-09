Da Tomori, Bennacer e Tonali a Diaz, Saelemakers e Leao: i giovani del Milan brillano a San Siro

La delusione per la sconfitta e la rabbia per l'arbitraggio di Cakir non passeranno tanto in fretta, ma della serata di ieri rimangono negli occhi dei tifosi milanisti le ottime prestazioni dei tanti giovani rossoneri in campo. A riferirlo è La Gazzetta dello Sport che ricorda che per molti di loro queste sono le prime partite in Champions League.

SUPER LEAO - Senza Ibrahimovic ancora i box e con Giroud in panchina in quanto non ancora al meglio della condizione dopo il Covid e il problema alla schiena, a prendersi sulle spalle il peso dell'attacco rossonero ci ha pensato Rafael Leao, autore del gol del momentaneo 1-0. Il giovane attaccante portoghese ha sfiorato poi la doppietta con una splendida rovesciata che purtroppo si è stampata sulla traversa. L'ex Lille sembra un giocatore nuovo in questo inizio di stagione, più maturo, più continuo e soprattutto più decisivo.

GIOVANI TOP - Sempre nel reparto offensivo, non è passata inosservata nemmeno la prestazione di Brahim Diaz che ha deliziato San Siro con tante belle giocate, oltre all'assist per la rete di Leao. Molto bene anche Alexis Saelemakers che a destra ha macinato i chilometri prima di uscire dal campo nella ripresa stremato. In mezzo al campo, da sottolineare la partita di Ismael Bennacer e di Sandro Tonali, così come quella in difesa di Tomori, un vero e proprio muro invalicabile.