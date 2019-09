Da Verona (Chievo) a Verona (Hellas): il Milan vince una partita dopo una sosta per le nazionali dopo quasi tre anni

Non sarà stata una grande partita, ma quello che conta per il Milan è aver battuto ieri sera il Verona e aver portato a casa tre punti molto importanti. In via Aldo Rossi, devono poi essere contenti anche che Kris Piatek si sia finalmente sbloccato dopo essere rimasto a secco sia nelle amichevoli estive che nei match ufficiali con la maglia rossonera e quella della nazionale.

TRE ANNI FA - Ma a Casa Milan, c'è un altro motivo di soddisfazione all'indomani del successo in casa del Verona: dopo quasi tre anni, infatti, la formazione milanista ha vinto una prima partita dopo una sosta per gli impegni delle nazionali. Era il mese di ottobre del 2016 e i rossoneri vinsero 3-1 sempre allo stadio Bentegodi, ma quella volta contro il Chievo. Nelle successive dieci sfide, il Diavolo ha ottenuto quattro pareggi e ben sei sconfitte.

Ecco i risultati del Milan nella prima gara dopo una sosta per le nazionali negli ultimi tre anni:

Settembre 2019: Verona-Milan 0-1

Marzo 2019: Sampdoria-Milan 1-0

Novembre 2018 Lazio-Milan 1-1

Ottobre 2018: Inter-Milan 1-0

Settembre 2108: Cagliari-Milan 1-1

Marzo 2018: Juventus-Milan 3-1

Novembre 2017: Napoli-Milan 2-1

Ottobre 2017: Inter-Milan 3-2

Settembre 2017: Lazio-Milan 4-1

Marzo 2017: Pescara-Milan 1-1

Novembre 2016: Milan-Inter 2-2

Ottobre 2016: Chievo-Milan 1-3