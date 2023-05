Dai gol scudetto alla rete della Champions: Giroud segna sempre gol pesanti. E a 36 anni fa ancora la differenza

MilanNews.it

Quando le partite contano, Olivier Giroud risponde sempre presente. Lo ha fatto l'anno scorso, segnando i gol decisivi per la vittoria del campionato (la doppietta nel derby, la rete a Napoli e i due gol all'ultima giornata contro il Sassuolo su tutti) e lo ha fatto anche in questa stagione, come per esempio in Champions League contro il Napoli oppure domenica quando ha deciso la sfida contro la Juventus, vittoria che ha permesso al Milan di qualificarsi alla prossima Champions League.

SEMPRE DECISIVO - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che, nonostante i 36 anni, Giroud continua ad essere decisivo e a fare la differenza. I suoi numeri stagionali parlano per lui: miglior marcatore rossonero e inoltre nessuno alla sua età ha segnato almeno 10 reti in questa annata nei cinque campionati principali d’Europa. Il peso dell'attacco milanista è stato spesso sulle sue spalle visto l'infortunio di Ibrahimovic e il rendimento molto deludente di Origi e Rebic e da vero leader non si è mai tirato indietro.

ALTERNATIVE ALL'ALTEZZA - In via Aldo Rossi, sanno bene però che il francese non può fare un'altra stagione così e per questo servono alternative all'altezza che non costringano Stefano Pioli a spremere Giroud. I nomi che circolano sono tanti e addirittura c'è chi dice che non arriverà un solo rinforzo, ma ben due. Vedremo se sarà così e soprattutto chi sbarcherà a Milanello, ma il Milan 2023-2024 ripartirà ancora da Olivier Giroud che nelle scorse settimane ha rinnovato meritatamente il suo contratto con il Diavolo per un altro anno.