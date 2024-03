Dal "giovine Milan" alla "giovine Italia": Camarda, Zeroli & co. si confermano in azzurro

Il Milan guarda con positività al futuro. Non solo grazie al rendimento attuale della squadra, non solo grazie allo sbocciare di alcuni degli acquisti estivi nel corso della stagione (Pulisic e Loftus-Cheek su tutti) ma anche e proprio in virtù dei giovani rossoneri che in questa stagione sono stati protagonisti sia con la prima squadra che nel settore giovanile. E negli ultimi 10 giorni si sono affermati anche in nazionale.

Giovine Milan

Nel corso di questa stagione si è parlato di un "giovine Milan". Nel momento di massima difficoltà per gli infortuni, specialmente nella fase difensiva, Stefano Pioli ha attinto a piene mani nella rosa di giovani talenti che la squadra primavera di Abate gli ha messo a disposizione. Il primo a esordire è stato Davide Bartesaghi che in seguito ha avuto minuti anche in Champions ed Europa League. Poi è stato il momento del più giovane esordiente nella storia della Serie A, l'attaccante classe 2008 Francesco Camarda (9 gol in 28 partite stagionali con la Primavera). A ruota sono arrivati gli esordi di Chaka Traorè (1 gol in Serie a contro l'Empoli e 1 in Coppa Italia), Jan Carlo Simic (rete all'esordio con il Monza) e Alex Jimenez. Infine ha trovato spazio anche Kevin Zeroli, il capitano della Primavera. Questi sono solo gli uomini di punta di un settore giovanile che sta benissimo e che sta facendo grandi progressi sotto la guida di Vincenzo Vergine e Ignazio Abate. La buona salute è dimostrata dalla seconda qualificazione consecutiva alle final four di Youth League: i rossoneri giocheranno la semifinale contro il Porto il prossimo 19 aprile.

Giovine Italia

Dal "giovine Milan" è semplice passare alla "giovine Italia". Negli ultimi 10 giorni i calciatori rossoneri si sono messi in mostra nelle rispettive selezioni nazionali giovanili. Con l'under 19 Kevin Zeroli si è dimostrato una pedina cruciale anche per il CT Corradi, segnando due gol in tre partite, nella posizione intermedia tra centrocampo e attacco che ricopre anche in rossonero. Davide Bartesaghi ha giocato due gare su tre mentre Diego Sia, compagno d'attacco di Camarda in Primavera (13 gol in 33 partite stagionali in rossonero), che ci ha messo 10 secondi per segnare contro la Georgia, gara in cui poi ha offerto anche un assist. A luglio i tre saranno verosimilmente protagonisti con la nazionale agli Europei di categoria in Irlanda del Nord. Lo stesso, ma in maggio a Cipro, faranno Francesco Camarda, Mattia Liberali, Emanuele Sala e Alessandro Longoni. Con l'under 17 hanno conquistato il pass: Camarda (3 partite, 3 gol, 1 assist, 2 rigori procurati, un autogol causato) e Liberali (3 partite, 2 gol, 1 rigore procurato) sono stati trascinatori, con Sala e il portiere Longoni che hanno dato il loro apporto. Insomma un Milan che ha un futuro che promette ma che andrà coltivato con pazienza e senza precorrere i tempi.