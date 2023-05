Dal Rio Ave all'euroderby (con lo stesso arbitro): la rinascita europea del Milan

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

A Milano si respira un'aria particolare in questi giorni. Il motivo è molto semplice: mercoledì alle 21 è infatti in programma il derby tra Milan e Inter, valido per l'andata delle semifinali di Champions League. La stracittadina milanese, si sa, ha sempre un sapore speciale, ma stavolta non ci sono in palio solo la gloria e la supremazia cittadina, ma anche il pass per la finale di Champions League ad Istanbul. Proprio com'era successo anche nel 2003 quando a passare il turno fu il Milan, che poi alzò la Coppa dalle grandi orecchie a Manchester, battendo la Juventus ai rigori.

DI NUOVO COMPETITIVI IN EUROPA - La speranza, ovviamente, è che l'epilogo sia lo stesso, ma va detto che in via Aldo Rossi c'è già grande soddisfazione per essere tornati competitivi ad alti livelli anche in Europa: "È fantastico tornare in semifinale di Champions League, il Milan mancava da sedici anni. È bellissimo per la società, per tutta la squadra e per la città, che ora è carichissima. Ci è voluto tanto lavoro per arrivare a questo punto, siamo tutti molto emozionati. Speriamo di tornare ai vecchi fasti e di non rendere questo evento un unicum, ripetendoci anche nelle prossime stagioni" le parole dell'ad rossonero Giorgio Furlani.

LA RINASCITA EUROPEA - La rinascita europea del Milan ha un inizio ben preciso: 1° ottobre 2020, il Diavolo giocava in casa del Rio Ave e, dopo una serie infinita di rigori, si qualificava alla fase a gironi dell'Europa League. Quella sera, ad arbitrare la sfida, c'era lo spagnolo Jesús Gil Manzano, vale a dire lo stesso fischietto che dirigerà l'euroderby di andata. Se quella notte in Portogallo è stata importantissima perchè significava il ritorno nelle coppe europee del Diavolo, quella di mercoledì sarà altrettanto importante perchè significa che il Milan è tornato competitivo anche in Europa.