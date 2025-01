Dall'emergenza difensiva alla buona prestazione contro il Girona fino all'interesse dello Stoccarda: quale sarà il futuro di Pavlovic?

Quale sarà il futuro di Strahinja Pavlovic? Difficile dare una risposta ora, l'unica certezza è che intorno al destino del difensore serbo regna grande incertezza. Ci sono fattori come l'attuale emergenza difensiva (Thiaw è infortunato, ci sono quindi solo tre centrali a disposizione di Conceiçao) o la buona prestazione del serbo in Champions League contro il Girona che fanno pensare ad una sua permanenza, ma nelle ultime ore sull'ex Salisburgo è piombato lo Stoccarda che valuta di proporre ai rossoneri un prestito con obbligo di riscatto.

CESSIONE SÌ O CESSIONE NO? - Cosa deciderà di fare il club di via Aldo Rossi? L'arrivo di Kyle Walker, che può essere schierato sia da terzino destro che da centrale, potrebbe coprire in parte il buco in caso di cessione di Pavlovic fino a quando non rientrerà Thiaw, ma la coperta in difesa rischia di essere comunque troppo corta. Se il serbo dovesse partire, portando soldi importanti che potrebbero essere poi utilizzati per andare all'assalto di Santiago Gimenez, a quel punto servirebbe prendere un altro difensore perchè è impensabile giocare tutto il resto della stagione con solo tre centrali di ruolo.

BENE CONTRO IL GIRONA - Ma non è nemmeno da escludere la permanenza di Pavlovic che qualche giorno fa, quando sulle sue tracce c'era il Fenerbahçe, aveva assicurato che sarebbe rimasto in rossonero. Vedremo se l'interesse dello Stoccarda cambierà le carte in tavola. Il serbo, tornato in campo da titolare mercoledì in Champions League contro il Girona, ha risposto con una buona prestazione, dimostrando di poter essere utile al Milan. Cosa decideranno di fare i dirigenti di via Aldo Rossi?