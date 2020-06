Dalla Francia: offerta da 30 mln del PSG per Bennacer, no del Milan

Ismael Bennacer è una delle poche note positive del Milan di questa stagione e per questo ha attirato l'attenzione anche di alcuni top club europei come Manchester City e soprattutto PSG. Leonardo, ex rossonero e attuale ds del club francese, lo sta tenendo d'occhio da diverso tempo e lo avrebbe messo nella lista dei suoi obiettivi di mercato per la prossima stagione (in Italia, i parigini seguono con grande interesse anche Sergej Milinkovic-Savic della Lazio).

NO DEL MILAN - In Francia riferiscono che il PSG avrebbe già presentato una prima offerta al Milan per Bennacer da 30 milioni di euro. A riportarlo è FootMercato che spiega che la società di via Aldo Rossi ha però rifiutato immediatamente la proposta dei francesi in quanto si augura di ottenere molti più soldi dall'eventuale cessione dell'algerino. Nel contratto del regista rossonero, che scade nel 2024, è stata inserita una clausola rescissoria da 50 milioni di euro e quindi il Milan chiede questa cifra per lasciarlo partire.