Dalla videochiamata in campo ai cori in pullman: questo Milan è sempre più unito (ed unico)

Stefano Pioli ha creato qualcosa di incredibile, una chimica indissolubile tra tutti i componenti del gruppo: dallo staff ai giocatori, passando anche per la società. Un'identità precisa, unitaria, che mancava da parecchi anni a Milanello, probabilmente dai tempi indimenticabili di Carlo Ancelotti. Ed i risultati si stanno vedendo, sia sul campo che fuori: ne sono un esempio la famosa videochiamata tra i rossoneri e Pioli (in isolamento domiciliare, causa Covid) dopo la vittoria a San Siro contro la Fiorentina oppure i cori in pullman di ritorno da Genova e Reggio Emilia.

RISULTATI PAZZESCHI - Ormai i rossoneri continuano ad infrangere record su record ed a macinare vittorie su vittorie. Basti pensare che il Milan nella classifica dell'anno solare 2020 è primo con sei punti di vantaggio sulla seconda. Una media scudetto che fa sognare i tifosi devoti al Diavolo. E dall'8 marzo non sono più arrivate sconfitte in territorio nazionale: segnale di un gruppo sempre più compatto.

"PIOLI UNO DI NOI" - Questo slogan riassume la mentalità che si è creata in quel di Carnago. Tutti si sentono parte di questo progetto e ognuno vuole essere in grado di fare la differenza. Una prova? La cruciale trasferta di Praga. Questo (gruppo) Milan, dunque, sta diventando sempre più unito (ed unico): con mente e corpo liberi da energie negative, come canterebbe Gala nella sua hit storica che ormai sta spopolando nelle playlist della banda di Pioli.