Dalle masterclass Pogba, Pirlo e Tevez, ai disastri Emerson Royal e Gil al Tottenham: i top e flop acquisti di Fabio Paratici

Fabio Paratici è sempre più vicino dal diventare il nuovo direttore sportivo del Milan (LEGGI QUI). Una volta rientrato dalla vacanza di Dubai, l'amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani incontrerà il candidato a questa importante poltrona per definire entro 15 giorni il suo ingresso in dirigenza (che ufficialmente avverrà dal prossimo 21 di luglio una volta che la squalifica per il caso plusvalenze si sarà estinta). In corsa per il ruolo di direttore sportivo restano comunque sia Igli Tare che Tony D'Amico dell'Atalanta, ma tutto porta a credere che alla fine il cerchio si restringerà proprio su Fabio Paratici.

Prima di fermarsi per la lunga squalifica, l'ex direttore sportivo della Juventus ricopriva questo ruolo al Tottenham, dove i risultati, tra acquisti sbagliati e di campo, non sono stati decisamente positivi come quelli alla Vecchia Signora. Certo, in 11 anni in bianconero Fabio Paratici avrà comunque commesso qualche errore, vedi gli ingaggi di Arthur o Mario Lemina per fare un esempio, ma gli acquisti che hanno fatto la differenza sono tanti ed anche di un certo spessore, vedi le masterclass Andrea Pirlo, Paul Pogba e Carlos Tevez, tre giocatori costati in tutto appena 9 milioni di euro tra il 2011 ed il 2013.

Oltre a questi i tifosi della Juventus ricordano con piacere anche gli arrivi in bianconero di Paulo Dybala, Gonzalo Higuain ed Arturo Vidal per citarne alcuni, oltre, ovviamente, a quello più importante di tutti: Cristiano Ronaldo. Se alla Juventus i ricordi sono positivi, al Tottenham lo sono un pochino meno, anche perché è proprio agli Spurs che Paratici si è lasicato andare a qualche errore di troppo chiudendo operazioni che poi si sono dimostrate essere fallimentari, Emerson Royal e Bryan Gil su tutte.

La top 10 dei top e flop acquisti di Fabio Paratici nella sua carriera da direttore sportivo

TOP ACQUISTI PARATICI:

(Ordine casuale)

1. Paul Pogba (2012): dal Manchester United a parametro zero;

2. ⁠Andrea Pirlo (2011): dal Milan alla Juventus a parametro zero;

3. ⁠Arturo Vidal (2011): dal Bayer Leverkusen alla Juventus per 12,50MLN;

4. ⁠Leonardo Bonucci (2011): dal Bari alla Juventus per 15.50MLN;

5. ⁠Andrea Barzagli (2011): dal Woldsburg alla Juventus per 300mila €;

6. ⁠Paulo Dybala (2015): dal Palermo alla Juventus per 41MLN;

7. ⁠Gonzalo Highain (2016): dal Napoli alla Juventus per 90MLN;

8. ⁠Cristiano Ronaldo (2018): dal Real Madrid alla Juventus per 117MLN;

9. ⁠Daniel Alves (2016): dal Barcellona alla Juventus a parametro zero;

10. ⁠Carlo Tevez (2013): dal Manchester City alla Juventus per 9MLN.

*cifre Transfermarkt

FLOP 10 ACQUISTI PARATICI

(Ordine casuale)

1. Emerson Royal (2021): dal Barcellona al Tottenham per 25MLN;

2. ⁠Bryan Gil (2021): dal Siviglia al Tottenham per 25MLN;

3. ⁠Matthijs de Ligt (2019): dall’Ajax alla Juventus per 67MLN;

4. ⁠Luca Pellegrini (2019): dalla Roma alla Juventus per 22,8MLN;

5. ⁠Milos Krasic (2010): dal CSKA Mosca alla Juventus per 15MLN;

6. ⁠Arthur (2020): dal Barcellona alla Juventus per 80,60MLN;

7. ⁠Marko Pjaca (2016): dalla Dinamo Zagabria alla Juventus per 29,40MLN;

8. ⁠Danjuma (2023): dal Villarreal al Tottenham per 3MLN di prestito;

9. ⁠Stefano Sturaro (2014): dal Genoa alla Juventus per 10.60MLN;

10. ⁠Mario Lemina (2016): dal Marsiglia alla Juventus per 10.30MLN.